25 fotos: el tradicional “Té Mágico” a beneficio de Make-A-Wish Argentina

27 Nov, 2025 00:26 a.m. EST
Mónica Parisier, presidente de Make-A-Wish Argentina, en el tradicional evento benéfico La fundación tiene como misión cumplir el deseo de niños y adolescentes, entre 3 y 18 años, que padecen enfermedades que amenazan sus vidas Rosi Flom Gina Vargas de Roemmers Vicky Álvarez Evelyn Sheidl Lautaro Ferrari en el espacio esotérico Sofía, una de las soñadoras que participó del evento Claudia Stad en el espacio esotérico Teresa Calandra Gina Vargas de Roemmers y Rosi Flom Mónica Parisier y su hija, Michelle Parisier Mónica Parisier junto a Marcela Gotlib y Claudia Stad Romina Santiso Evelyn Scheidl y Teresa Calandra Mónica Parisier y Vicky Álvarez Paola Carpintero y Gina Vargas de Roemmers Carolina van Esso Gabriela Yaceszen Viviana Ruiz Soledad Domínguez Las invitadas en una de las mesas principales Mónica Parisier y Gina Vargas de Roemmers El tradicional “Té Mágico” a beneficio de Make-A-Wish Argentina /// Fotos: Gentileza MAWA