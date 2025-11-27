Fotos Al 100

25 fotos: el tradicional “Té Mágico” a beneficio de Make-A-Wish Argentina

La fundación que preside Mónica Parisier llevó a cabo el clásico evento solidario, que cuenta con un espacio esotérico

Mónica Parisier, presidente de Make-A-Wish
Mónica Parisier, presidente de Make-A-Wish Argentina, en el tradicional evento benéfico
La fundación tiene como misión
La fundación tiene como misión cumplir el deseo de niños y adolescentes, entre 3 y 18 años, que padecen enfermedades que amenazan sus vidas
Rosi Flom
Rosi Flom
Gina Vargas de Roemmers
Gina Vargas de Roemmers
Vicky Álvarez
Vicky Álvarez
Evelyn Sheidl
Evelyn Sheidl
Lautaro Ferrari en el espacio
Lautaro Ferrari en el espacio esotérico
Sofía, una de las soñadoras
Sofía, una de las soñadoras que participó del evento
Claudia Stad en el espacio
Claudia Stad en el espacio esotérico
Teresa Calandra
Teresa Calandra
Gina Vargas de Roemmers y
Gina Vargas de Roemmers y Rosi Flom
Mónica Parisier y su hija,
Mónica Parisier y su hija, Michelle Parisier
Mónica Parisier junto a Marcela
Mónica Parisier junto a Marcela Gotlib y Claudia Stad
Romina Santiso
Romina Santiso
Evelyn Scheidl y Teresa Calandra
Evelyn Scheidl y Teresa Calandra
Mónica Parisier y Vicky Álvarez
Mónica Parisier y Vicky Álvarez
Paola Carpintero y Gina Vargas
Paola Carpintero y Gina Vargas de Roemmers
Carolina van Esso
Carolina van Esso
Gabriela Yaceszen
Gabriela Yaceszen
Viviana Ruiz
Viviana Ruiz
Soledad Domínguez
Soledad Domínguez
Las invitadas en una de
Las invitadas en una de las mesas principales
Mónica Parisier y Gina Vargas
Mónica Parisier y Gina Vargas de Roemmers
El tradicional “Té Mágico” a
El tradicional "Té Mágico" a beneficio de Make-A-Wish Argentina /// Fotos: Gentileza MAWA

