45 fotos: la embajada británica celebró el 77° cumpleaños del Rey Carlos III

El festejo fue encabezado por el embajador David Cairns y contó con la presencia de destacadas personalidades

El embajador británico, David Cairns,
El embajador británico, David Cairns, durante su discurso en la recepción oficial
El embajador David Cairns y
El embajador David Cairns y su mujer, Sharon, los anfitriones
La llegada de Mariano Cúneo
La llegada de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y Juan Ignacio Petra Cremaschi
El embajador de Brasil, Julio
El embajador de Brasil, Julio Gliternick Bitelli; la embajadora de México, Lilia Rossbach; y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a su esposa, Stephanie
Joshua Temblador, consejero político de
Joshua Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
El canciller, Pablo Quirno, y
El canciller, Pablo Quirno, y su mujer Josefina
El ministro de Desregulación y
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y María Josefina Rouillet
El secretario de Educación, Carlos
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto a Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
El presidente de la DAIA,
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
Bhavna Sharma, ministro consejero de
Bhavna Sharma, ministro consejero de la embajada, y la agregada de Defensa, Sally Louise Cawdery
Fabián Perechodnik
Daniel Petrone, presidente de la
Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
El embajador de China, Wei Wang
El embajador de China, Wei Wang
Ariel Gelblung, director del
Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania, y su mujer Zola
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania, y su mujer Zola
Fabián Perechodnik y Carlos Mahiques,
Fabián Perechodnik y Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El ex diputado nacional, Eduardo Amadeo
El ex diputado nacional, Eduardo Amadeo
Marcelo Scaglione, director del Centro
Marcelo Scaglione, director del Centro Internacional para la Convergencia de América Latina con la OCDE y subsecretario de Estado (2016-2019) a cargo del acceso de Argentina a ese organismo
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
Inés Weinberg de Roca, jueza
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Daniel Petrone, presidente de la
Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y los jueces federales Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques
El juez federal, Sebastián Casanello
El juez federal, Sebastián Casanello
El juez federal, Santiago Ramos;
El juez federal, Santiago Ramos; el juez del Tribunal Superior de Justicia, Santiago Otamendi; la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidente del Consejo de la Magistratura; y el juez federal, Julián Ercolini
El embajador de Guatemala, Iván
El embajador de Guatemala, Iván Espinoza Farfán, y Saeed Abdulla Alqemzi, embajador de Emiratos Árabes Unidos
La presidente de ALPI, Teresa
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández, junto a
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
La periodista Diana Zurco y
La periodista Diana Zurco y el diputado nacional, Esteban Paulón
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
Marwan Gill, presidente de la
Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina y Chile, y el embajador de Noruega, Halvor Sætre
Giovanni Maria D´Avossa, embajador de San Marino
Giovanni Maria D´Avossa, embajador de San Marino
El empresario Mariano Fernández (Toyota Kansai)
El empresario Mariano Fernández (Toyota Kansai)
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein,
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein, junto al comisario Dario Godoy, jefe de la División Custodias Estratégicas de la PFA
Paula Monteserin, directora de Articulación
Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental de la subsecretaría de Ambiente
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
El embajador de Rumania, Dan Petre
El embajador de Rumania, Dan Petre
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Portugal, Gonçalo
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes, y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Se entonaron los Himnos Nacionales de ambos países
Se entonaron los Himnos Nacionales de ambos países
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov; el embajador de Noruega, Halvor Sætre; y Wei Wang, embajador de China
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Banda tributo a Oasis
Banda tributo a Oasis
El embajador británico durante la recepción
El embajador británico durante la recepción
