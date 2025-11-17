Fotos Al 100

60 fotos: Valeria Mazza y Alejandro Gravier celebraron la 18° edición de la gala a beneficio del Hospital Universitario Austral

La pareja recaudó fondos para la adquisición de tecnología de neuromonitoreo multimodal

Guardar
Valeria Mazza y Alejandro Gravier:
Valeria Mazza y Alejandro Gravier: los grandes anfitriones de la tradicional gala a beneficio
Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a sus cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taina
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
Carolina "Pampita" Ardohain y Martín
Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa
Fabián Perechodnik y Valeria Mazza
Fabián Perechodnik y Valeria Mazza
Benicio Gravier y su novia,
Benicio Gravier y su novia, Lola Malm Green
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Manuel Rocca Rivarola, director del
Manuel Rocca Rivarola, director del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral
Tiziano y Taina Gravier
Tiziano y Taina Gravier
José Urtubey y su mujer,
José Urtubey y su mujer, Soledad Bonzi
Carolina Stanley, Asesora General Tutelar,
Carolina Stanley, Asesora General Tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
El director de Banco Macro,
El director de Banco Macro, Damián Pozzoli, y su mujer, María Egidy, junto a Iván de Pineda
Silvina Pueyrredon y Tato Lanusse
Silvina Pueyrredon y Tato Lanusse
Vicky Fariña y Pappo Roca
Vicky Fariña y Pappo Roca junto a sus hijos, Mía y Santino
Marcelo y Felipe Rufino junto
Marcelo y Felipe Rufino junto a Malena Basante
Mónica Ferreira, madre de Valeria
Mónica Ferreira, madre de Valeria Mazza
El CEO de Newsan, Luis
El CEO de Newsan, Luis Galli, y su mujer, Angie Reyser
Pamela Marcuzzi de Saguier y
Pamela Marcuzzi de Saguier y Len Carranza
Pampita y Martín Pepa junto
Pampita y Martín Pepa junto a Valeria Mazza
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño, junto a Mirtha Legrand
Fabián Perechodnik y su hija,
Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
Martín Pepa y Alejandro Gravier
Martín Pepa y Alejandro Gravier
Horacio Riggi, Diego Mejuto, Leo
Horacio Riggi, Diego Mejuto, Leo Mateu, Miguel Zarzur y Paulino Rodríguez
Alice Ripley, actriz de Broadway
Alice Ripley, actriz de Broadway y ganadora de un premio Tony Award como Mejor Actriz por "Next to normal" (2009)
Los invitados a la gala
Los invitados a la gala a beneficio
Diego Mejuto y Carolina Giménez
Diego Mejuto y Carolina Giménez Aubert
La familia Gravier-Mazza
La familia Gravier-Mazza
Michelle y Olivia Masson
Michelle y Olivia Masson
Cale Ruggeri
Cale Ruggeri
Benicio, Tiziano y Balthazar Gravier
Benicio, Tiziano y Balthazar Gravier junto a Santino Roca
Rocío Vivas, Martín Roig y
Rocío Vivas, Martín Roig y Fabián Medina Flores
Lolo Longinotti, Isabella Furlotti, Ana
Lolo Longinotti, Isabella Furlotti, Ana Pérez Bustos, Maxi Petracchi, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Vicky Fariña y Pappo Roca
Cale Ruggeri y Nicolás Maccari
Cale Ruggeri y Nicolás Maccari
Andrés Ibarra, ex ministro de
Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización, y su mujer Carla Piccolomini, junto a Clara Muzzio y su marido, Jorge Aguado
Los anfitriones en la mesa
Los anfitriones en la mesa principal
Soledad Solaro y Benito Fernández
Soledad Solaro y Benito Fernández
José Esteves y su hijo
José Esteves y su hijo José (h) junto a Fabián sita y Charly Fonseca
El diseñador Adrián Brown junto
El diseñador Adrián Brown junto a la modelo, Milagros Schmöll
Vicky Fariña, Valeria Mazza, Isabella
Vicky Fariña, Valeria Mazza, Isabella Furlotti y Ana Pérez Bustos
Guga Castagnino (Genneia) y su
Guga Castagnino (Genneia) y su mujer, Beatriz Guerra
Pappo Roca y Balthazar Gravier
Pappo Roca y Balthazar Gravier
Cristian Ustariz y Lola Cardona
Cristian Ustariz y Lola Cardona
Taina Gravier y Fabián Medina
Taina Gravier y Fabián Medina Flores
Mora Bianchi, Joaquín Reficco y
Mora Bianchi, Joaquín Reficco y Antonella Podestá
Taina junto a su madre
Taina junto a su madre y su abuela
Mirtha Legrand en la mesa
Mirtha Legrand en la mesa principal
Carla Piccolomini
Carla Piccolomini
Thomas Iolster, jefe del servicio
Thomas Iolster, jefe del servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos; Manuel Rocca Rivarola, director del Departamento Materno Infantil; Marcelo Pellizzari, director del Departamento de Calidad y Seguridad del paciente; Rafael Aragón, director general del Hospital; y Agustina Paz, gerente de Desarrollo Institucional; Fernando Iudica, director médico del Hospital; y Benjamín Chiostri, subjefe del servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrico
Lolo Longinotti, Isabella Furlotti, Maxi
Lolo Longinotti, Isabella Furlotti, Maxi Petracchi, Anita Pérez Bustos, Pappo Roca, Vicky Fariña, César Blaquier, Mercedes Palacios, Cristian Ustariz y Lola Cardona
El show de César "Banana"
El show de César "Banana" Pueyrredon
Las modelos Venezia y Miranda
Las modelos Venezia y Miranda Saponara
Luis Sessa, Lucas Esteves, Agostina
Luis Sessa, Lucas Esteves, Agostina Amirante, Laura Unzueta, Santos López Alconada, José Esteves, Valeria Sessa, María Laura Steverlynck, Carlos Bianchetti y José Esteves (h)
Mónica Ferreira, madre de Valeria
Mónica Ferreira, madre de Valeria Mazza, saluda a Mirtha Legrand
Alejandro Gravier y Valeria Mazza
Alejandro Gravier y Valeria Mazza
Iván de Pineda y Valeria
Iván de Pineda y Valeria Mazza
Sofía "Jujuy" Jiménez
Sofía "Jujuy" Jiménez
Benito Fernández y Soledad Solaro
Benito Fernández y Soledad Solaro junto a Valeria Mazza, Mirtha Legrand, Martín Pepa y Pampita
Fiorella Giménez y Agustín "Cachete"
Fiorella Giménez y Agustín "Cachete" Sierra
Soledad Solaro
Soledad Solaro
Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier celebraron la 18° edición de la gala a beneficio del Hospital Universitario Austral /// Fotos: Gentileza Lanusse Comunicación

Temas Relacionados

Vidriera

Últimas noticias

Designaron a los representantes de

Designaron a los representantes de la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo clave del Ministerio de Economía

Hallaron a un hombre muerto dentro de su auto en un barrio privado de Neuquén: qué reveló la investigación

Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, una estrategia para luchar contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay

“La culpa es la emoción más destructiva”: técnicas simples para transformar traumas, ansiedad y creencias limitantes

Infobae América

La Universidad de Teherán canceló

La Universidad de Teherán canceló su participación en un festival de diseño después de que se viralizaran videos de mujeres sin velo

Israel avanza en la destrucción de túneles de Hamas en medio del alto el fuego en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el proyecto de Estados Unidos sobre el despliegue de una fuerza internacional en Gaza

Zelensky viaja a París para avanzar en un acuerdo clave que permita reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos

Parisi instó a Kast y Jara a modificar sus propuestas para sumar el respaldo de sus votantes en el balotaje

TELESHOW

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación