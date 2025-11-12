Fotos Al 100

65 fotos: la entrega de los Premios Ben-Gurión 2025 en el Teatro Colón

Daniel Hadad, Marcos Aguinis, Julio Conte-Grand, Pilar Rahola y Alfredo Leuco fueron distinguidos en el Salón Dorado del Teatro Colón

La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh /// Fotos: Gustavo Gavotti y RS
El embajador de Israel, Eyal Sela, junto al Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, Isaac Sacca
El ex Presidente, Mauricio Macri
El ex presidente de DAIA, Ariel Cohen Saban, vicepresidente 1ro de Amigos de la Universidad de Ben Gurión
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, recibió el Premio Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina
Esa prestigiosa institución educativa le otorgó la distinción a Daniel Hadad "por abrir caminos, transformar medios y dejar huella en la historia de la comunicación latinoamericana"
El Premio Ben-Gurión 2025 fue otorgado al escritor y médico, Marcos Aguinis
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, recibió el Premio Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina
La periodista española, Pilar Rahola, otra de las destacadas personalidades que fueron distinguidas en el Salón Dorado del Teatro Colón
El periodista Alfredo Leuco, galardonado con el Premio Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina
En primera fila, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand. Detrás, Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Martín Eurnekian, CEO de Corporación América Airports y presidente de Aeropuertos Argentina 2000
Los productores, Martín Kweller y Gustavo Sofovich
Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, junto a la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado
Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000, y Ariel Cohen Sabban
Marcela Tinayre
El empresario Carlos Lorefice Lynch
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto
El periodista, Eduardo Feinmann
Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae
El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi
Ignacio González Castro y Ricky Sarkany
Belén Chapur
El director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, y Dolores Ibarbia
Mauricio Macri junto al conductor de la ceremonia, Luis Novaresio
Liliana Parodi y Gustavo Sofovich junto a la ex senadora nacional, María Laura Leguizamon
Ariel Cohen Sabban junto a la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh; Emilio Perina y Carolina Barros, directora de Corporación América
Gustavo Béliz, ex ministro del Interior y miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, junto al vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli
La ex ministra de Justicia, Marcela Losardo
Ignacio Viale del Carril
Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
María Laura Leguizamon y Mario Montoto
Ignacio González Castro, Ricky Sarkany, Carolina Barros, Baby Etchecopar y Martín Eurnekian
María Laura Santillan y Pilar Rahola
El Padre Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas y co-presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso
Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Gustavo Posse y Diego Leuco
Diana Cohen Agrest, presidente de Usina de Justicia
El juez Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
Fernando López, director del Hotel Emperador
Gastón Corral (Sancor Seguros)
Baby Etchecopar
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
Hugo Wortman Jofre (Poder Ciudadano)
El vicepresidente del Museo del Holocausto, Guillermo Yanco
El ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma
El juez Franco Fiumara (Tribunal en lo Criminal y Tribunal Oral del Departamento Judicial La Matanza)
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
Alberto Indij, ex presidente de DAIA
María Laura Santillan
Pilar Rahola junto a la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado
Luis Novaresio y Marcos Aguinis
Gustavo Cinosi
Graciela Römer
Liliana Parodi
Pablo Lázaro, Gran Maestre de la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones
El analista político, Rosendo Fraga
El ex secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal
Juan Cruz Ávila, Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Martín Kweller
Diego Marías, ex integrante del Consejo de la Magistratura
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a Nava Rubenzadeh y Emilio Perina
El ex senador, Humberto Schiavoni
La entrega de los Premios Ben-Gurión 2025

