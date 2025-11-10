Fotos Al 100

39 fotos: el 37° Cóctel Anual de Fundación Policía Federal Argentina

Se llevó a cabo en el predio de Policía Montada para la adquisición de equipos de alta complejidad para el Hospital Churruca Visca

La presidente y vicepresidente de la Fundación Policía Federal Argentina, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Las autoridades de la Fundación junto a Mirtha Legrand
La Fundación está liderada por su presidente, Amalia Amoedo; su vicepresidente primero, Nunzia Locatelli de Bulgheroni; y su vicepresidente 2°, Martín Cabrales
El jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle
El subjefe y jefe de la PFA, Mariano José Giuffra, y Luis Alejandro Rolle, respectivamente
El objetivo de la Fundación es adquirir equipos de alta complejidad para el Hospital Churruca Visca, de Policía Federal Argentina, y además contribuir con becas en la capacitación del personal médico, técnico y auxiliar del complejo. Tanto los equipos como las formaciones son solicitudes aprobadas por la Dirección Médica del Hospital
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto al jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle; Martín Cabrales y Fabián Perechodnik
Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Marcos Bulgheroni
Fabián Perechodnik y Joaquín Berthold
El empresario Martín Cabrales y Amalia Amoedo
Mirtha Legrand, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé; el director médico del Hospital Churruca Visca, Marcelo Rondina, y Pablo Farina, ex director médico de ese nosocomio
El empresario Georgie Neuss y su mujer, Taina Laurino Ferreira
María Menéndez Bethy y Amalia Amoedo junto al empresario Federico Braun (La Anónima), Nicolás Pinto y Ramiro López Saubidet
El banquero Eduardo Escasany (Banco Galicia) y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Amalia Amoedo anunció la adquisición de un mamógrafo con estereotaxia, logrado gracias a la campaña 2025. Este equipo de última generación representa un avance clave y fundamental en la detección temprana del cáncer de mama, permitiendo brindar diagnósticos más precisos y rápidos
Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Andrea Arditi Schwartz
Cristian Fox junto al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rolle, y Esteban Tedesco
El diseñador Gino Bogani y Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Mirtha Legrand y Gino Bogani
Ama Amoedo junto a Roby Martínez y Ximena Vallarino Alfaro
Patricio Bulgheroni y José Urtubey
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Anamá Ferreira, Amalia Amoedo y Marcos Bulgheroni
Mirtha Legrand y la escritora Cintia Suárez
Se realizó un espectáculo de la Escuadra Fiel, momento en que los perros junto a sus cuidadores mostraron sus destrezas a los espectadores
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Anamá Ferreira y Amalia Amoedo
La ex senadora nacional María Laura Leguizamón
Amalia Amoedo y Fernando Fabregues
Ama Amoedo junto a Roby Martínez y Ximena Vallarino Alfaro
Amalia Amoedo junto a Anamá Ferreira y su hija, Taina Laurino Ferreira
Dicky Smith Estrada y Mariana Bulgheroni
Los arquitectos Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Los empresarios Martín Cabrales y Arturo Karagozlu
Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Axion Energy, junto a Nunzia Locatelli de Bulgheroni y José Urtubey
Diego Videla y Liliana Parodi
Alejandro Veroutis y Gino Bogani
Martín Cabrales y Dora Sánchez junto a Joaquín Berthold
Amalia Amoedo y Nicolás Pinto
Agustín Agraz y Romina Cavanna, vicepresidente de Recursos Humanos de Pan American Energy
El 37° Cóctel Anual de Fundación Policía Federal Argentina /// Fotos: Gentileza FPFA

