35 fotos: Bōken presentó su colección de verano en Alcorta Shopping junto a celebrities

La marca argentina de cuero presentó su colección y los invitados disfrutaron de un evento exclusivo

Zaira Nara en la presentación
Emilia Attias
Agustina Casanova
Ivana Figueiras
Flor Capuano
María Gorof
Juliana Kawka, Sofía Ganuza, Euge
Paula Lamarque
Melody Watson
Clara Sarkany
Elisa, Belén y Helena Ayerza
Con esta campaña, Bōken reafirma
Una colección que invita a
La marca revoluciona la moda
Agostina Barbagelata
Viviana Zocco, Marcela Losardo, Alejandra
Soledad Solaro
María Laura Santillan
Eleonora Zocco, Lorena Azpiazu y
Tatiana Schapiro
Zaira Nara junto a Daiana
Juliana Kawka
Pali Goycochea y Maga Maylin
Agostina Barbagelata y Soledad Solaro
Flor Capuano, Sofía Ganuza, Euge
Antonella Bonazzola y Pía Iezzi
Max Jara
Agostina Barbagelata, Flor Capuano, Zaira
Desde su lanzamiento en 2015,
Su nombre, que significa “aventura”
Katja Galli
Una DJ musicalizó la presentación
Catalina Deza y Camila Lara
Soledad Solaro conociendo la nueva
Bōken presentó su colección de
