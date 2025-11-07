35 fotos: Bōken presentó su colección de verano en Alcorta Shopping junto a celebrities

07 Nov, 2025 00:59 a.m. EST
Zaira Nara en la presentación de la nueva colección de verano de Bōken, que se realizó en Alcorta Shopping Emilia Attias Agustina Casanova Ivana Figueiras Flor Capuano María Gorof Juliana Kawka, Sofía Ganuza, Euge De Martino y Belén Deluca Paula Lamarque Melody Watson Clara Sarkany Elisa, Belén y Helena Ayerza Con esta campaña, Bōken reafirma su espíritu global: nacido en Buenos Aires, con alma japonesa y corazón europeo
Una colección que invita a viajar, vestir con autenticidad y redescubrir la moda como un camino de aventura
La marca revoluciona la moda y el estilo de cara a 2026, con looks frescos y sofisticados para cualquier momento del día Agostina Barbagelata Viviana Zocco, Marcela Losardo, Alejandra Rafuls y Desiré Cano Soledad Solaro María Laura Santillan Eleonora Zocco, Lorena Azpiazu y Karina Patanian Tatiana Schapiro Zaira Nara junto a Daiana Szarfsztejn, center manager de Alcorta Shopping, y Camila Román
Juliana Kawka Pali Goycochea y Maga Maylin Agostina Barbagelata y Soledad Solaro Flor Capuano, Sofía Ganuza, Euge De Martino, Belén Deluca y Juliana Kawka
Antonella Bonazzola y Pía Iezzi Max Jara Agostina Barbagelata, Flor Capuano, Zaira Nara, Agustina Casanova y Emilia Attias Desde su lanzamiento en 2015, la firma ha trazado un camino distintivo, marcado por su compromiso con la calidad y un diseño atemporal
Su nombre, que significa “aventura” en japonés, encapsula perfectamente su filosofía: una fusión de materiales exquisitos y la nobleza del cuero en todas sus variantes y colores Katja Galli Una DJ musicalizó la presentación en el local de Bōken de Alcorta Shopping Catalina Deza y Camila Lara Fontana Soledad Solaro conociendo la nueva colección Bōken presentó su colección de verano en Alcorta Shopping acompañado de celebrities /// RS Fotos