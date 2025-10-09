Fotos Al 100

25 fotos: la Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica

La agrupación Escalandrum, liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla, tocó en la Biblioteca Nacional en el marco del prestigioso ciclo

Por Soledad Blardone

Escalandrum tocó en versión jazzística
Escalandrum tocó en versión jazzística temas de compositores clásicos como Bach, Mozart, Beethoven y Brahms
Dieter Lamlé, embajador de Alemania
Dieter Lamlé, embajador de Alemania y Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica
Gabriel Astarloa, decano de la
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y María Raquel Allende Posse
Los embajadores Dieter Lamlé (Alemania)
Los embajadores Dieter Lamlé (Alemania) y Lilia Rossbach (México)
Teresa Testa junto a Julio
Teresa Testa junto a Julio Suaya, director de la Fundación Clorindo Testa, y Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional
Dora Sánchez y Luis Ovsejevich
Dora Sánchez y Luis Ovsejevich
Daniel "Pipi Piazzolla" junto a
Daniel "Pipi Piazzolla" junto a su esposa
Eduardo Cartasso Naveyra y Lorna
Eduardo Cartasso Naveyra y Lorna Campero Bilbao
Jorge y Lilian La Roza
Jorge y Lilian La Roza junto a Luis Ovsejevich
Los músicos de Escalandrum: Martín
Los músicos de Escalandrum: Martín Pantyrer, Nicolás Guerschberg, Gustavo Musso, Damián Fogiel, Mariano Sívori y Daniel "Pipi" Piazzolla
En el 10° Festival Konex
En el 10° Festival Konex de Música Clásica “Grandes Maestros Alemanes”, la Fundación Konex y la embajada de Alemania conjugan, a lo largo de ocho encuentros, lo mejor de la música académica alemana, con destacados intérpretes locales en edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires
El embajador Dieter Lamlé junto
El embajador Dieter Lamlé junto a Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional, y Luis Ovsejevich
Daniel Varacalli, experto en música
Daniel Varacalli, experto en música clásica, ofició de presentador del encuentro
Bernardo Kosacoff, integrante del Consejo
Bernardo Kosacoff, integrante del Consejo de Administración de Fundación Konex, y Ana Watch
Daniel "Pipi" Piazzolla, líder de
Daniel "Pipi" Piazzolla, líder de Escalandrum y nieto del célebre Astor
Edgardo Bozzolo y Paola Biscaro
Edgardo Bozzolo y Paola Biscaro
Claudia Faena y Luis Ovsejevich
Claudia Faena y Luis Ovsejevich
Julio Ruarte, secretario general de
Julio Ruarte, secretario general de Administración de UCES, y su esposa
Ernesto Orlando (Consejo de Administración
Ernesto Orlando (Consejo de Administración de la Fundación Konex) y José Luis Puricelli
Luis Ovsejevich y Cecilia Smoglie
Luis Ovsejevich y Cecilia Smoglie (ITBA)
Juan Sola y Juan Manuel
Juan Sola y Juan Manuel Casas junto al embajador Dieter Lamlé y su esposa Ulrike
Guillermo David, director nacional de
Guillermo David, director nacional de Coordinación Cultural, y Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional
Ricardo Mandel (Por Siempre Coloneros)
Ricardo Mandel (Por Siempre Coloneros)
Leonardo Fraga y su esposa
Leonardo Fraga y su esposa Vanina
La Gala de Cámara en
La Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica /// Fotos: Gentileza Fundación Konex

