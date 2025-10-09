25 fotos: la Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica

Escalandrum tocó en versión jazzística temas de compositores clásicos como Bach, Mozart, Beethoven y Brahms
Dieter Lamlé, embajador de Alemania y Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y María Raquel Allende Posse
Los embajadores Dieter Lamlé (Alemania) y Lilia Rossbach (México)
Teresa Testa junto a Julio Suaya, director de la Fundación Clorindo Testa, y Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional
Dora Sánchez y Luis Ovsejevich
Daniel "Pipi Piazzolla" junto a su esposa
Eduardo Cartasso Naveyra y Lorna Campero Bilbao
Jorge y Lilian La Roza junto a Luis Ovsejevich
Los músicos de Escalandrum: Martín Pantyrer, Nicolás Guerschberg, Gustavo Musso, Damián Fogiel, Mariano Sívori y Daniel "Pipi" Piazzolla
En el 10° Festival Konex de Música Clásica “Grandes Maestros Alemanes”, la Fundación Konex y la embajada de Alemania conjugan, a lo largo de ocho encuentros, lo mejor de la música académica alemana, con destacados intérpretes locales en edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires
El embajador Dieter Lamlé junto a Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional, y Luis Ovsejevich
Daniel Varacalli, experto en música clásica, ofició de presentador del encuentro
Bernardo Kosacoff, integrante del Consejo de Administración de Fundación Konex, y Ana Watch
Daniel "Pipi" Piazzolla, líder de Escalandrum y nieto del célebre Astor
Edgardo Bozzolo y Paola Biscaro
Claudia Faena y Luis Ovsejevich
Julio Ruarte, secretario general de Administración de UCES, y su esposa
Ernesto Orlando (Consejo de Administración de la Fundación Konex) y José Luis Puricelli
Luis Ovsejevich y Cecilia Smoglie (ITBA)
Juan Sola y Juan Manuel Casas junto al embajador Dieter Lamlé y su esposa Ulrike
Guillermo David, director nacional de Coordinación Cultural, y Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional
Ricardo Mandel (Por Siempre Coloneros)
Leonardo Fraga y su esposa Vanina
La Gala de Cámara en Jazz en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica /// Fotos: Gentileza Fundación Konex