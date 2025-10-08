Fotos Al 100

30 fotos: la entrega del Premio ADE al Dirigente de Empresa - Serie 2025

En su 27ª edición, la Asociación Dirigentes de Empresa reconoció la labor y trayectoria de destacados líderes empresariales de nuestro país

Por Soledad Blardone

El presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa, Antonio Assefh
Gastón O´Donnell, rector de UCES y jurado del Premio
Desde 1998, ADE instituyó el Premio al Dirigente de Empresa con el objetivo de distinguir anualmente a quiénes, desde sus empresas u organizaciones, realicen un aporte al desarrollo social, económico, científico y tecnológico del país
El jurado se encuentra integrado por Graciela Adán, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Jorge Castro, Enrique Gobbée, Teresa González Fernández, Silvia Naishtat, Gastón O`Donnell y Adrián Werthein
El empresario Jorge Brito, presidente de River, resultó ganador en la categoría Empresa y Comunidad
Jorge Brito recibió el premio de manos de Gastón O'Donnell
El empresario Alejandro Cartellone (Grupo Cartellone) fue distinguido en la categoría Industria
Alejandro Cartellone recibió su premio de manos de Martín Cabrales
Elizabeth O'Donnell, consejera de ADE
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
El empresario Donato De Santis (Cucina Paradiso) ganó en la categoría Comercio
Donato De Santis recibió su premio de manos de Graciela Adán
El empresario Daniel Grinbank (DG Experience) recibió el galardón en la categoría Entretenimiento, actualidad y deportes
Daniel Grinbank y Teresa González Fernández
El empresario Adrián Werthein, integrante del jurado
Se entregó un reconocimiento especial a José Ignacio López, quien fuera vocero del presidente Raúl Alfonsín
El empresario Franco Livini (Hospital Italiano) fue galardonado en la categoría Servicios
Los empresarios, Martín Cabrales y Adrián Werthein
El empresario Lucas Magnano (CONINAGRO) fue premiado en la categoría Agroindustria
Graciela Adán
Teresa González Fernández
Lucas Magnano recibió el premio de manos de Silvia Naishtat
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Edificio Rectorado UCES
El Premio al Dirigente de Empresa reconoce el esfuerzo de aquellos dirigentes que, desde su lugar de dirección trabajan cotidianamente por la multiplicación del empleo, producción de riqueza y, por ende, la permanente mejora en la calidad de vida de la comunidad donde opera
Graciela Adán, Jorge Brito y Teresa González Fernández
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa, Antonio Assefh, y Jorge Brito
Los empresarios premiados en la primera fila
Los empresarios premiados junto a los integrantes del jurado durante la ceremonia
La entrega del Premio ADE al Dirigente de Empresa - Serie 2025 /// Fotos: Jaime Olivos

