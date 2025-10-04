Las 35 mejores fotos de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

04 Oct, 2025 01:33 p.m. EST
Miles de fieles emprendieron el recorrido de unos 60 kilómetros que une la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la Basílica de Luján La organización de la peregrinación contempla un operativo de tránsito especial para garantizar la seguridad de los caminantes y de los vecinos de la zona Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial El lema elegido para esta edición surgió tras un proceso de lectura y reflexión sobre los cuadernos de intenciones del año anterior Los peregrinos aplauden durante el comienzo de la caminata hacia Luján En Liniers, las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizan en la zona Los souvenirs religiosos, a la orden del día para acompañar durante la peregrinación La emblemática imagen peregrina este año es cargada por la diócesis de Quilmes Hay un despliegue de más de 5.500 voluntarios y la instalación de más de 100 puestos de apoyo Las autoridades municipales dispusieron cortes de calles y desvíos desde las 6, anticipando la mayor circulación durante la mañana y el día En el contexto mariano de Luján, la Virgen simboliza la mediadora maternal, que guía en la oscuridad de los tiempos actuales El rezo previo a la peregrinación hacia Luján, motor de fe de miles de personas Cada peregrino camina con lo que trae en su vida y se lo pone a los pies de la Virgen María El municipio de La Matanza comunicó que el acceso vehicular sobre la Av. Rivadavia en Ramos Mejía permanecerá cerrado hasta las 16 horas Cada grupo de peregrinos está identificado con pecheras y el lugar de donde provienen Las caracterizaciones, otra tradición indeleble en la peregrinación juvenil hacia Luján Unas de las ceremonias previas a la peregrinación en Liniers En el centro de la ciudad de Luján, el municipio tendrá varias calles cortadas La foto junto a la Virgen peregrina, un clásico año tras año en la masiva marcha hacia Luján Aunque algunos de los fieles eligen iniciar la caminata durante la madrugada, la medida entró en vigencia a primera hora de la mañana y durante el día Personal de salud trabaja en el cuidado de los peregrinos La peregrinación comenzó a las 6 desde Liniers Los fieles se acercan para agradecerle a la Virgen de Luján Los fieles caminan bajo el caluroso sol de este sábado La organización estableció postas médicas ante cualquier inconveniente que puedan sufrir los peregrinos La imagen de la Virgen de Luján que acompaña a la peregrinación Personas de todas las edades participan de la nueva edición de la tradicional peregrinación La peregrinación culminará el domingo con la tradicional misa de las 7 Un momento para descansar en medio de las altas temperaturas La peregrinación a Luján es una de las principales convocatorias de fe del país Hay un amplio operativo de tránsito a lo largo de todo el recorrido para evitar inconvenientes Este sábado, la peregrinación se da en el marco de una temperatura superior a los 25 grados La organización ofrece bebidas y refrescos a los peregrinos El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza” Una monja se refresca en medio de la caminata
Fotos: Jaime Olivos