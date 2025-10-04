Fotos Al 100

Las 35 mejores fotos de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

Miles de personas marchan en una nueva manifestación de fe religiosa. En la 51° edición de la celebración, la Iglesia Católica eligió el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”

Miles de fieles emprendieron el recorrido de unos 60 kilómetros que une la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la Basílica de Luján
La organización de la peregrinación contempla un operativo de tránsito especial para garantizar la seguridad de los caminantes y de los vecinos de la zona
Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial
El lema elegido para esta edición surgió tras un proceso de lectura y reflexión sobre los cuadernos de intenciones del año anterior
Los peregrinos aplauden durante el comienzo de la caminata hacia Luján
En Liniers, las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizan en la zona
Los souvenirs religiosos, a la orden del día para acompañar durante la peregrinación
La emblemática imagen peregrina este año es cargada por la diócesis de Quilmes
Hay un despliegue de más de 5.500 voluntarios y la instalación de más de 100 puestos de apoyo
Las autoridades municipales dispusieron cortes de calles y desvíos desde las 6, anticipando la mayor circulación durante la mañana y el día
En el contexto mariano de Luján, la Virgen simboliza la mediadora maternal, que guía en la oscuridad de los tiempos actuales
El rezo previo a la peregrinación hacia Luján, motor de fe de miles de personas
Cada peregrino camina con lo que trae en su vida y se lo pone a los pies de la Virgen María
El municipio de La Matanza comunicó que el acceso vehicular sobre la Av. Rivadavia en Ramos Mejía permanecerá cerrado hasta las 16 horas
Cada grupo de peregrinos está identificado con pecheras y el lugar de donde provienen
Las caracterizaciones, otra tradición indeleble en la peregrinación juvenil hacia Luján
Unas de las ceremonias previas a la peregrinación en Liniers
En el centro de la ciudad de Luján, el municipio tendrá varias calles cortadas
La foto junto a la Virgen peregrina, un clásico año tras año en la masiva marcha hacia Luján
Aunque algunos de los fieles eligen iniciar la caminata durante la madrugada, la medida entró en vigencia a primera hora de la mañana y durante el día
Personal de salud trabaja en el cuidado de los peregrinos
La peregrinación comenzó a las 6 desde Liniers
Los fieles se acercan para agradecerle a la Virgen de Luján
Los fieles caminan bajo el caluroso sol de este sábado
La organización estableció postas médicas ante cualquier inconveniente que puedan sufrir los peregrinos
La imagen de la Virgen de Luján que acompaña a la peregrinación
Personas de todas las edades participan de la nueva edición de la tradicional peregrinación
La peregrinación culminará el domingo con la tradicional misa de las 7
Un momento para descansar en medio de las altas temperaturas
La peregrinación a Luján es una de las principales convocatorias de fe del país
Hay un amplio operativo de tránsito a lo largo de todo el recorrido para evitar inconvenientes
Este sábado, la peregrinación se da en el marco de una temperatura superior a los 25 grados
La organización ofrece bebidas y refrescos a los peregrinos
El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”
Una monja se refresca en medio de la caminata

Fotos: Jaime Olivos

