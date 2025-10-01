Fotos Al 100

65 fotos: “Hablemos de Democracia”, la Cena Anual 2025 de Poder Ciudadano

La institución que preside Martín D’Alessandro desarrolló su evento anual junto a personalidades del ámbito político, estatal, diplomático, académico y de la sociedad civil

Por Soledad Blardone

Guardar
El presidente de Poder Ciudadano,
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro
La ministra de Capital Humano,
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
Hace 36 años que Poder
Hace 36 años que Poder Ciudadano defiende y fortalece las instituciones democráticas en alianza con actores relevantes del sector público, privado y con organizaciones de la sociedad civil
Marta Lagos, directora ejecutiva de
Marta Lagos, directora ejecutiva de Latinobarómetro, organización regional que “investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto” con la intención de “medir la temperatura” de nuestros sistemas democráticos
Inés Weinberg de Roca, jueza
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
El fiscal federal, Diego Luciani
El fiscal federal, Diego Luciani
François Valérian, presidente de Transparencia
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional (TI), e Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
El juez federal, Mariano Borinsky,
El juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
M. Alejandra Provítola, jueza Nacional,
M. Alejandra Provítola, jueza Nacional, Criminal y Correccional, y Consejera de la Magistratura de la Nación, junto al titular de ADEPA, Martín Etchevers, y el abogado Mauricio de Nuñez
Juan Manuel Abal Medina
Juan Manuel Abal Medina
El diputado nacional, Facundo Manes
El diputado nacional, Facundo Manes
El presidente de Poder Ciudadano,
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro; el secretario de Niñez, Juan Bautista Ordoñez; François Valérian, presidente de Transparencia Internacional (TI); Hugo Wortman Jofré (Poder Ciudadano); Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); y el fiscal federal, Carlos Stornelli
Fabián Perechodnik y el embajador
Fabián Perechodnik y el embajador de Francia, Romain Nadal
El juez federal Daniel Petrone;
El juez federal Daniel Petrone; Jimena de la Torre, Consejera de la Magistratura en representación de la Abogacía; el juez federal Ezequiel Berón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº1, y el juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
Leandro Cahn, director ejecutivo de
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, junto al diputado nacional, Emilio Monzó, y José Urtubey (Celulosa Argentina)
Hugo Wortman Jofré (Poder Ciudadano)
Hugo Wortman Jofré (Poder Ciudadano) y el procurador general, Eduardo Casal, en la mesa principal
La presidente de Fundación Favaloro,
La presidente de Fundación Favaloro, Liliana Favaloro
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
Luis Brandoni
Luis Brandoni
Juan Manuel Olima Espel, secretario
Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, junto a Juan Pablo Maglier y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
El fiscal federal, Eduardo Taiano
El fiscal federal, Eduardo Taiano
Pablo Secchi, director ejecutivo de
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, y la periodista Mariel Fitz Patrick
El presidente de Laboratorios Richmond,
El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, y José Urtubey
El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Ernesto Sanz
Jorge Valerga Aráoz, uno de
Jorge Valerga Aráoz, uno de los jueces que condenó a las Juntas Militares de la dictadura
La diputada nacional, Marcela Campagnoli
La diputada nacional, Marcela Campagnoli
Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de la Argentina a la OCDE, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Daniel Sabsay y Martín Etchevers
Daniel Sabsay y Martín Etchevers
El fiscal federal, Gerardo Pollicita,
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sabsay
La diputada nacional, Silvia Lospennato
La diputada nacional, Silvia Lospennato
Peter Neven, ministro de la
Peter Neven, ministro de la embajada de Alemania
La embajadora de Finlandia, Nicola
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
Mauricio de Nuñez y Luca
Mauricio de Nuñez y Luca Urech, jefe de Misión adjunto de la embajada de Suiza
Sebastián Galmarini, director del Banco
Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, junto a las autoridades de Poder Ciudadano, y Martín Etchevers, titular de ADEPA
Mario Negri, Julia Pomares y
Mario Negri, Julia Pomares y Jesús Rodríguez
Jaime Campos, presidente de la
Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina
El juez federal, Sebastián Casanello,
El juez federal, Sebastián Casanello, y Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico
Jimena De la Torre, Consejera
Jimena De la Torre, Consejera de la Magistratura de la Nación; y M. Alejandra Provítola, jueza Nacional, Criminal y Correccional, y Consejera de la Magistratura de la Nación
Facundo Suarez Lastra
Facundo Suarez Lastra
El procurador bonaerense, Julio Conte-Grand
El procurador bonaerense, Julio Conte-Grand
El ex embajador argentino en
El ex embajador argentino en Washington, Jorge Argüello
El diputado nacional, Daniel Arroyo
El diputado nacional, Daniel Arroyo
La ex Vicepresidente, Gabriela Michetti
La ex Vicepresidente, Gabriela Michetti
Mariano Fernández, presidente de Toyota
Mariano Fernández, presidente de Toyota Kansai
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa, y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
Norma Morandini y el ex
Norma Morandini y el ex juez, Jorge Valerga Aráoz
El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
Jaime Campos, presidente de la
Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, y Alberto Dalla Vía, vicepresidente de la Cámara Electoral
El fiscal de Casación, Mario
El fiscal de Casación, Mario Villar, junto al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, y Mariano Borinsky, presidente de la Cámara de Casación Penal
El embajador de Chile, José
El embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo
Adrián Pérez y Facundo Manes
Adrián Pérez y Facundo Manes
Gustavo Béliz, Carlos Regazzoni y
Gustavo Béliz, Carlos Regazzoni y Mónica Gutiérrez
El diputado nacional, Hernán Lombardi
El diputado nacional, Hernán Lombardi
El fiscal federal, Eduardo Taiano;
El fiscal federal, Eduardo Taiano; el juez federal, Leopoldo Bruglia; la vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero; y el juez federal, Julián Ercolini
Norma Morandini y María Eugenia
Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay,
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, y el analista político, Rosendo Fraga
Adrián Pérez y Gustavo Béliz
Adrián Pérez y Gustavo Béliz
La ministra Sandra Pettovello y
La ministra Sandra Pettovello y el ex embajador argentino en China, Diego Guerra
Andrés Basso, juez federal y
Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Juan Pablo Maglier
Juan Pablo Maglier
Emilio Xarrier, director ejecutivo de
Emilio Xarrier, director ejecutivo de Administración y Operaciones del Malba, y Kurt Frieder, creador de Fundación Huésped y su primer presidente
El ex ministro de Justicia,
El ex ministro de Justicia, Germán Garavano
La ministra Sandra Pettovello y
La ministra Sandra Pettovello y el fiscal federal, Diego Luciani
“Hablemos de Democracia”, la Cena
“Hablemos de Democracia”, la Cena Anual 2025 de Poder Ciudadano /// RS Fotos

Temas Relacionados

Poder Ciudadano

Últimas noticias

El ex presidente de un

El ex presidente de un club de San Juan amenazó a su hijo con un arma en una heladería y se enfrentó con la Policía

Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

Personas mayores y cuidados paliativos: un acompañamiento humano en el tramo final de la vida

La inteligencia artificial no reemplazará a los reclutadores, pero sí exigirá que evolucionen

Infobae América

Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

TELESHOW

Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”