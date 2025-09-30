Fotos Al 100

77 fotos de “Una noche en el Antiguo Egipto”, la cena a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

La tradicional velada de recaudación de fondos 2025 se realizó bajo un divertido dress code

Por Soledad Blardone

El presidente de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), Julio César Crivelli
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz
El secretario de Cultura, Leo Cifelli
La gala se realizó bajo la consigna '"Una noche en el Antiguo Egipto"
Amalia Amoedo
Fabián Perechodnik y Paolo Rocca
Teresa Bulgheroni y Máximo Flugelman
Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier
El director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat
Julio Crivelli junto a Paolo Rocca y Adriana Rosenberg, presidente de Fundación PROA
Julia Tonconogy, Ángelo y María Calcaterra
Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles), y su mujer, Lucía Rubio
Gloria César junto a Martín Cabrales y Dora Sánchez
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, y su mujer, la artista plástica, Nélida Barral
Josefina Carles y Daniela Marcuzzi de Saguier
Nicolás Pinto junto a la artista visual, Sofía Pinto, quien lució un diseño de su autoría; Cecilia Perazzo y Eduardo Mallea, ex Director General de Aduanas
Fernán Saguier (La Nación), su mujer Pamela Marcuzzi de Saguier, y Daniela Marcuzzi de Saguier
Julio Crivelli junto a Hebe Collman de Roemmers y su hijo, Alejandro Roemmers
Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi
Georgie Neuss y Taina Laurino Ferreira
Carolina Ades y Juan Pablo Maglier
Ana Rusconi
Érica Roberts y Woods Staton (Arcos Dorados)
Juan Pablo Maglier y el abogado, Juan Pablo Vigliero
María Noel y Moniquita Holmberg
La soprano, Sara Fleming
Inés Etchebarne Mihanovich
Nuria Quintela
Dora Sánchez y Sofía Álzaga
Isabel Englebert
Ezequiel Barrenechea, director regional de Corporación América Airports
Florencia Perotti, presidente de la Asociación de Amigos de Museo de Arte Moderno, y Fabián Bottegal
Gloria Cesar y Gerardo Acevedo
(RS Fotos)
Daniela Marcuzzi de Saguier y Julio César Crivelli
Rosi Flom
Claudia Stad
Lila Feldman
Nicolás Pinto, Amalia Amoedo, Sofía Pinto y Alejandro Saguier
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y Myriam Levi
Ignacio Noel y Josefina Carles
Alejandro Roemmers, Gina Vargas de Roemmers y su marido, Alberto Roemmers
Min Agostini
Buby García Calvo y Maita Barrenechea
Ferdinand Porak y Julián Mizrahi
Fabián Perechodnik
Larisa Andreani, presidente de Arteba, y Verónica Zoani de Nutting
Cecilia Perazzo y Eduardo Mallea
Elena Nofal (MALBA)
Julieta Kemble
Juan Pablo Maglier, Gustavo Weiss, Cristiano Rattazzi y Fabián Perechodnik
Sentados: Marcos Güemes, Amalia Amoedo y Nicolás Pinto. Arriba: Malena Torres Traverso, Silvio Benvenuto, Florinda Andreoli, Santos Urribelarrea, Sofía Pinto, Matías Martins y Paula Santamarina
La mesa de Josefina Carles e Ignacio Noel, quienes estuvieron acompañados por Charlie y María Taquini de Blaquier, Dolores Casanegra, María Noel y Moniquita Holmberg, entre otros invitados a la gala
Felisa Blaquier y Santiago Siri
Angie Landaburu
Ezequiel Cassagne, Julio Cesar Crivelli y Male Canale
Josefina Carles junto a Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón, junto a Paolo Rocca y Adriana Rosenberg
Gina Vargas de Roemmers y Martín Cabrales
Marina Achával
Fernando Cinalli e Isela Costantini
Andrés Duprat y Carmen Ramos
Las divertidas poses de la gran velada a beneficio del Museo de Bellas Artes
Los abogados Cesar Litvin y Ezequiel Cassagne junto a Juan Pablo Maglier
Taina Laurino Ferreira
Gino Bogani
Mike y Mauara Reynal
(RS Fotos)
Verónica Zoani de Nutting, Pela Herrero y Sofía Pinto
Los invitados entrando a la gala
Min Agostini y Malala Artola
Gastón Zoani, Inés Etchebarne Mihanovich, Walter D'Aloia Criado y José Báez Pinto
Juan Pablo Maglier y Ezequiel Cassagne
Claudio Stamato y Felipe Durán
Amparo Díscoli
Sol Neuss, Taina Laurino Ferreira, Pamela y Daniela Marcuzzi de Saguier y Mauara Reynal
“Una noche en el Antiguo Egipto”, la comida a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes /// (RS Fotos)

