Las mejores imágenes del multitudinario “funeral de Estado” de Charlie Kirk en Arizona

Miles de espectadores colman el State Farm Stadium para rendir tributo al activista conservador asesinado

Por Rossana Marín

Autoridades estiman una asistencia total
Autoridades estiman una asistencia total de 200,000 personas en el homenaje dedicado a Charlie Kirk. (REUTERS/Callaghan O'Hare)
El estadio se convierte en
El estadio se convierte en un mar de banderas estadounidenses, mientras suena “God Bless the USA.” (REUTERS/Daniel Cole)
Una de las pantallas gigantes
Una de las pantallas gigantes del State Farm Stadium muestra la bandera de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)
La ceremonia incluye un minuto
La ceremonia incluye un minuto de silencio en señal de respeto por la vida y el legado de Kirk. (REUTERS/Callaghan O'Hare)
Desde antes del amanecer, miles
Desde antes del amanecer, miles acamparon en las afueras del estadio para conseguir un lugar en el tributo a Kirk. (REUTERS/Cheney Orr)
El ambiente religioso marca la
El ambiente religioso marca la ceremonia, con oraciones guiadas por líderes espirituales cercanos a Kirk. (REUTERS/Caitlin O'Hara)
Elon Musk saluda entre los
Elon Musk saluda entre los asistentes, mientras líderes republicanos y aliados de Kirk se reúnen en el estadio. (REUTERS/Daniel Cole)
Los asistentes muestran carteles con
Los asistentes muestran carteles con el rostro de Kirk y mensajes de apoyo a su familia y a Turning Point USA. (REUTERS/Daniel Cole)
El estadio se llena de
El estadio se llena de música, oraciones y llamados a la acción para continuar la misión de Kirk entre jóvenes conservadores. (REUTERS/Caitlin O'Hara)
Carteles y lágrimas acompañan a
Carteles y lágrimas acompañan a quienes despiden a un líder cuya muerte, según sus allegados, solo fortalecerá la causa conservadora. (REUTERS/Daniel Cole)
Miles de asistentes ocuparon el
Miles de asistentes ocuparon el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, con banderas y vestimenta en rojo, blanco y azul. (REUTERS/Caitlin O'Hara)
La multitud entona himnos cristianos
La multitud entona himnos cristianos y eleva oraciones durante el inicio de la ceremonia, marcada por un clima solemne y emotivo. (REUTERS/Caitlin O'Hara)
Jack Posobiec sostiene un rosario
Jack Posobiec sostiene un rosario durante su intervención en el funeral de Charlie Kirk (REUTERS/Carlos Barria)
El presidente Trump saluda a
El presidente Trump saluda a la multitud al llegar al estadio (REUTERS/CAITLIN O`HARA)
La directora sénior de promoción
La directora sénior de promoción de Turning Point USA, Stacy Sheridan, llora durante su exposición (REUTERS/Caitlin O'Hara)
Una pareja de Arizona se
Una pareja de Arizona se acercó al estadio para despedir a Charlie Kirk (REUTERS/Callaghan O'Hare)
La representante estadounidense Anna Paulina
La representante estadounidense Anna Paulina Luna (republicana por Florida) habla durante un servicio conmemorativo por el comentarista conservador asesinado Charlie Kirk en el State Farm Stadium (REUTERS/Daniel Cole)

Charlie KirkHomenajeArizonaTurning Point USAState Farm Stadiumestados-unidos-noticias

