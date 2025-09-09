25 fotos de las protestas en Nepal luego de la prohibición de las redes sociales

Un manifestante sostiene la bandera de Nepal mientras se eleva el humo durante una protesta contra el asesinato de 19 personas el lunes después de las protestas anticorrupción que se desencadenaron por una prohibición de las redes sociales, que luego se levantó, durante un toque de queda en Katmandú, Nepal.

Un hombre escribiendo en la pared del parlamento "Ganamos".

El humo se eleva desde el complejo del Parlamento después del incendio provocado durante una protesta por el asesinato del lunes.

Los manifestantes se reúnen en el complejo del Parlamento mientras se eleva humo durante una protesta.

Se eleva humo desde la oficina del primer ministro después de que los manifestantes la incendiaran durante una protesta.

Los manifestantes reaccionan mientras el humo se eleva en el complejo del Parlamento durante una protesta contra el asesinato de 19 personas el lunes.

Los manifestantes celebran mientras el humo se eleva en el complejo del Parlamento.

Un manifestante sostiene un extintor mientras el humo se eleva en el complejo del Parlamento.

Los manifestantes subidos al techo en medio de las protestas.

Los manifestantes vandalizaron y quemaron la oficina del Partido Comunista Nepalés durante las protestas.

Un manifestante pasa frente a una oficina dañada del Partido del Congreso Nepalí.

Manifestantes vandalizaron la oficina central del Partido del Congreso de Nepal durante las protestas contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú.

Un manifestante sostiene una silla, tomada del parlamento.

Una ambulancia pasa junto a manifestantes que queman neumáticos para bloquear calles durante las protestas contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción.

Manifestantes demuestran su descontento luego de la matanza del lunes.

Manifestantes con armas en mitad de las protestas en Nepal.

Un manifestante reacciona en el complejo del Parlamento durante una protesta por el asesinato de 19 personas el lunes.

Los manifestantes celebran tras entrar al complejo del Parlamento durante una protesta.

Un manifestante lanza una tabla de madera hacia las llamas, afuera de la oficina del Partido del Congreso Nepalí durante una protesta.

Los manifestantes empujan una cabina policial para quemarla afuera de la oficina del Partido del Congreso Nepalí.

Los manifestantes marchan hacia el Parlamento durante una protesta.

Una persona mira por una ventana mientras se eleva humo durante una protesta por el asesinato de 19 personas el lunes.

Un manifestante reacciona mientras es detenido por agentes de policía frente al Parlamento durante un toque de queda.

Agentes de policía con equipo antidisturbios hacen guardia frente al Parlamento durante el toque de queda tras una protesta contra la corrupción y la decisión del gobierno.

Los manifestantes gritan consignas mientras se reúnen para protestar contra el asesinato del lunes.

(con imágenes de Reuters y AP)