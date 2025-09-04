En fotos: el exclusivo cóctel de bienvenida en honor a Heidi Gómez Rápalo
Fabián Perechodnik reunió a un grupo de amigos para agasajar a la nueva Encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos
04 Sep, 2025 12:47 p.m. EST
Fabián Perechodnik durante el cóctel que ofreció en honor a la Encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo
Heidi Gómez Rápalo ya había estado destinada en Buenos Aires, entre 2006 y 2009, como Consejera política adjunta. Además, ocupó la posición de Subsecretaria adjunta para temas de Transporte en Washington DC
La funcionaria junto a Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
Lydia Barraza, ministra consejera en funciones de la embajada de los Estados Unidos
Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda porteńo
Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño
Nahuel Sotelo Larcher, secretario de Culto y Civilización de la Cancillerîa
El empresario Martín Cabrales
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Leo Cifelli, secretario de Cultura
Fabián Perechodnik y Patricio Bulgheroni (PAE)
La fundadora y presidenta de Fundación FLOR, Andrea Grobocopatel, y el senador provincial, Walter Torchio
Silvana Vives, presidenta de Conciencia
Fabián Perechodnik y su hija Sofía junto a la funcionaria de la embajada de los Estados Unidos
Damián Pozzoli, director de Banco Macro
El secretario general y relaciones internacionales del Gobierno porteño, Fulvio Pompeo
El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Carolina Stanley y Federico Salvai
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno de San Isidro
Heidi Gómez Rápalo durante la recepción
El diputado nacional, Martín Maquieyra
Agustín Fox, presidente de la Comuna 2 de Recoleta
Martín Cabrales y Heidi Gómez Rápalo
Natalia Olmos, directora del Grupo Olmos
Victoria Costoya
Juan Ignacio Colombo, subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura
Fabián Perechodnik y Leo Cifelli
El embajador Mario Oyarzabal y Daniel Hallaman
La diputada provincial, Rita Salaberry
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
Silvana Vives, Clara Muzzio y Guillermo Stanley
El diputado nacional, Damián Arabia
Fernando Straface, Fulvio Pompeo, Federico Salvai y el ministro Horacio Giménez
El jefe de Gabinete Corporativo de IRSA, Ezequiel Herszage
Fernando López, director del Hotel Emperador
Federico Ballan, presidente de la Comuna 14 - Caballito, y Clara Muzzio
Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura
Marcos Alessio
El exclusivo cóctel de bienvenida en honor a Heidi Gómez Rápalo /// Fotos: Gentileza FP