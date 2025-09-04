Fotos Al 100

En fotos: el exclusivo cóctel de bienvenida en honor a Heidi Gómez Rápalo

Fabián Perechodnik reunió a un grupo de amigos para agasajar a la nueva Encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos

Guardar
Fabián Perechodnik durante el cóctel
Fabián Perechodnik durante el cóctel que ofreció en honor a la Encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo
Heidi Gómez Rápalo ya había
Heidi Gómez Rápalo ya había estado destinada en Buenos Aires, entre 2006 y 2009, como Consejera política adjunta. Además, ocupó la posición de Subsecretaria adjunta para temas de Transporte en Washington DC
La funcionaria junto a Clara
La funcionaria junto a Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
Lydia Barraza, ministra consejera en
Lydia Barraza, ministra consejera en funciones de la embajada de los Estados Unidos
Gustavo Arengo Piragine, ministro de
Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda porteńo
Horacio Giménez, ministro de Seguridad
Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño
Nahuel Sotelo Larcher, secretario de
Nahuel Sotelo Larcher, secretario de Culto y Civilización de la Cancillerîa
El empresario Martín Cabrales
El empresario Martín Cabrales
Inés Weinberg de Roca, jueza
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Leo Cifelli, secretario de Cultura
Leo Cifelli, secretario de Cultura
Fabián Perechodnik y Patricio Bulgheroni
Fabián Perechodnik y Patricio Bulgheroni (PAE)
La fundadora y presidenta de
La fundadora y presidenta de Fundación FLOR, Andrea Grobocopatel, y el senador provincial, Walter Torchio
Silvana Vives, presidenta de Conciencia
Silvana Vives, presidenta de Conciencia
Fabián Perechodnik y su hija
Fabián Perechodnik y su hija Sofía junto a la funcionaria de la embajada de los Estados Unidos
Damián Pozzoli, director de Banco
Damián Pozzoli, director de Banco Macro
El secretario general y relaciones
El secretario general y relaciones internacionales del Gobierno porteño, Fulvio Pompeo
El jefe de Gabinete del
El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Carolina Stanley y Federico Salvai
Carolina Stanley y Federico Salvai
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
José Sánchez Sorondo, secretario de
José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno de San Isidro
Heidi Gómez Rápalo durante la
Heidi Gómez Rápalo durante la recepción
El diputado nacional, Martín Maquieyra
El diputado nacional, Martín Maquieyra
Agustín Fox, presidente de la
Agustín Fox, presidente de la Comuna 2 de Recoleta
Martín Cabrales y Heidi Gómez
Martín Cabrales y Heidi Gómez Rápalo
Natalia Olmos, directora del Grupo
Natalia Olmos, directora del Grupo Olmos
Victoria Costoya
Victoria Costoya
Juan Ignacio Colombo, subsecretario de
Juan Ignacio Colombo, subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura
Fabián Perechodnik y Leo Cifelli
Fabián Perechodnik y Leo Cifelli
El embajador Mario Oyarzabal y
El embajador Mario Oyarzabal y Daniel Hallaman
La diputada provincial, Rita Salaberry
La diputada provincial, Rita Salaberry
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
Silvana Vives, Clara Muzzio y
Silvana Vives, Clara Muzzio y Guillermo Stanley
El diputado nacional, Damián Arabia
El diputado nacional, Damián Arabia
Fernando Straface, Fulvio Pompeo, Federico
Fernando Straface, Fulvio Pompeo, Federico Salvai y el ministro Horacio Giménez
El jefe de Gabinete Corporativo
El jefe de Gabinete Corporativo de IRSA, Ezequiel Herszage
Fernando López, director del Hotel
Fernando López, director del Hotel Emperador
Federico Ballan, presidente de la
Federico Ballan, presidente de la Comuna 14 - Caballito, y Clara Muzzio
Ignacio Lupi, jefe de Gabinete
Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura
Marcos Alessio
Marcos Alessio
El exclusivo cóctel de bienvenida
El exclusivo cóctel de bienvenida en honor a Heidi Gómez Rápalo /// Fotos: Gentileza FP

Temas Relacionados

VidrieraFabian PerechodnikEmbajada de los Estados UnidosHeidi Gómez Rápalo

Últimas noticias

La CNV simplifica la normativa

La CNV simplifica la normativa para el mercado de capitales: cuáles serán los cambios para los inversores

Cristina Kirchner tildó a Milei de “cobarde” y “cara de piedra” y pidió que la gente vaya a votar el domingo

Axel Kicillof: “No podemos votar al que está destruyendo el país”

Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay

Infobae América

Tras casi 50 años, recuperan

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

TELESHOW

Ángela Torres reveló las consecuencias

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami