Fotos Al 100

55 fotos: la recepción oficial por el 200° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay

El embajador en Argentina, Diego Cánepa, abrió las puertas de su Residencia para la celebración a la que asistieron autoridades de ambos países, diplomáticos, políticos y empresarios

Guardar
El embajador de Uruguay, Diego
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, durante la recepción oficial
El canciller, Gerardo Werthein
El canciller, Gerardo Werthein
El canciller de Uruguay, Mario
El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin
Gerardo Werthein y Mario Lubetkin
Gerardo Werthein y Mario Lubetkin
La ministra de Seguridad, Patricia
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones
Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño; el embajador de Marruecos, Fares Yassir; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el embajador de China, Wang Wei, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Said Alquemzi
El embajador de Chile, José
El embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Patricia Bullrich y Mirtha Legrand
Patricia Bullrich y Mirtha Legrand
El embajador de Israel, Eyal
El embajador de Israel, Eyal Sela, y el empresario Mariano Fernández
EL secretario de Finanzas, Pablo
EL secretario de Finanzas, Pablo Quirno
Rodolfo D’ Onofrio, ex presidente
Rodolfo D’ Onofrio, ex presidente de River, y Matías Patanian, vicepresidente de River
El empresario Francisco De Narvaez
El empresario Francisco De Narvaez y Carolina Klemencic
Julio Bocca, director del Ballet
Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón, y Patricia Bullrich
Fabián Perechodnik
Fabián Perechodnik
Adrián Werthein y Martín Cabrales
Adrián Werthein y Martín Cabrales
El empresario Gabriel Hochbaum junto
El empresario Gabriel Hochbaum junto a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, y su mujer Claudia Spinelli
Juan Manuel Abal Medina y
Juan Manuel Abal Medina y Adrián Werthein
Fabián Perechodnik y Martín Cabrales
Fabián Perechodnik y Martín Cabrales
Damián Pozzoli, director de Banco
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, y Tato Lanusse
Agustín Foti, director general de
Agustín Foti, director general de Clínica Cecchi
El embajador de Marruecos, Fares
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El exsenador Ramón Puerta, expresidente
El exsenador Ramón Puerta, expresidente de la Nación y exgobernador de Misiones, y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA
El presidente de la Bolsa
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su mujer Alicia Piccaluga
Los embajadores de Paraguay, México
Los embajadores de Paraguay, México y Colombia: Helena Felip, Lilia Rossbach y José Acosta Ramos
El empresario Carlos Lorefice
El empresario Carlos Lorefice
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
Carolina Ades y Juan Pablo
Carolina Ades y Juan Pablo Maglier
Patricia Bullrich, Mirtha Legrand y
Patricia Bullrich, Mirtha Legrand y Gino Bogani
Fernando Straface, PUENTE Holding /
Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
El presidente de la Fundación
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
El embajador de Marruecos, Fares
El embajador de Marruecos, Fares Yassir; le encargada de Negocios de Belarús, Yulia Ilyina; el embajador de Emiratos Árabes, Saeed Alqemzi; el embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri; el embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher; y el empresario, Gregorio Werthein
Thomas Whitney, primer secretario de
Thomas Whitney, primer secretario de la embajada de los Estados Unidos, junto a Peter Neven, ministro consejero de la embajada de Alemania, y el embajador de Australia, Simon Twisk
Diego Guelar, ex embajador argentino
Diego Guelar, ex embajador argentino en China
Gregorio Werthein y la ex
Gregorio Werthein y la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón
Ignacio Viale del Carril y
Ignacio Viale del Carril y Daniel Funes de Rioja
Natalio Mario Grinman, presidente de
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
El diputado nacional, Ricardo López
El diputado nacional, Ricardo López Murphy
Ignacio Viale del Carril y
Ignacio Viale del Carril y Mirtha Legrand
Mauritz Verheijden, embajador del Reino
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay
Verónica Pueyrredon de García Mansilla,
Verónica Pueyrredon de García Mansilla, Mirtha Legrand y Diego Guelar
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Federico Salvai y Carolina Stanley
Federico Salvai y Carolina Stanley
Julio Bocca y Mirtha Legrand
Julio Bocca y Mirtha Legrand
Fernando López, director del Hotel
Fernando López, director del Hotel Emperador
El ex embajador de la
El ex embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico
El presidente de Havanna, Carlos
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, y el director de Banco Macro, Damián Pozzoli
El embajador de Guatemala, Héctor
El embajador de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán; el relacionista diplomático Ariel Blufstein; el embajador de Serbia, Veljko Lazic; la embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse; el embajador de Eslovaquia, Milan Zachar, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El analista político, Rosendo Fraga
El analista político, Rosendo Fraga
La embajadora de México, Lilia
La embajadora de México, Lilia Rossbach, y Axel Kicillof
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Patricia Bullrich y Gabriel Hochbaum
Patricia Bullrich y Gabriel Hochbaum
Nicolás Cáceres, Eugenia Decoud y
Nicolás Cáceres, Eugenia Decoud y Guillermo Lussich
Teddy García Mansilla y Verónica
Teddy García Mansilla y Verónica Pueyrredon de García Mansilla
Adrián Werthein y Emilio Perina,
Adrián Werthein y Emilio Perina, director general del Archivo General de la Nación
La recepción oficial por el
La recepción oficial por el 200° aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay /// RS Fotos

Temas Relacionados

Vidriera

Últimas noticias

Incendiaron la vivienda del principal

Incendiaron la vivienda del principal acusado por el femicidio de Tamara Fierro en Jujuy

Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su padre y esconder el cuerpo en la heladera de su casa en Chaco

La FURP celebró 55 años de historia: “Estamos cada vez con más programas e iniciativas para promover la formación de jóvenes líderes”

Comienza el juicio contra Marcelo Corazza, el ex productor de GH acusado por trata y corrupción de menores

Denunciaron a un agente penitenciario en Santiago del Estero por sextorsión contra su ex pareja

Infobae América

La bebida natural que genera

La bebida natural que genera alarma en Estados Unidos por su potencial de adicción y efectos sobre la salud

Opositores en Bolivia celebraron la revocatoria de la prisión preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari

El régimen de Kim Jong-un arremetió contra el presidente surcoreano tras su discurso sobre desnuclearización en Washington

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una normativa que regula y fiscaliza a las organizaciones sin fines de lucro

La Policía de Australia identificó al sospechoso que mató a dos oficiales en un pueblo del sureste del país

TELESHOW

Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal