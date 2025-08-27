55 fotos: la recepción oficial por el 200° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay
El embajador en Argentina, Diego Cánepa, abrió las puertas de su Residencia para la celebración a la que asistieron autoridades de ambos países, diplomáticos, políticos y empresarios
27 Ago, 2025 04:12 a.m. EST
Guardar
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, durante la recepción oficial
El canciller, Gerardo Werthein
El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin
Gerardo Werthein y Mario Lubetkin
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño; el embajador de Marruecos, Fares Yassir; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el embajador de China, Wang Wei, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Said Alquemzi
El embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Patricia Bullrich y Mirtha Legrand
El embajador de Israel, Eyal Sela, y el empresario Mariano Fernández
EL secretario de Finanzas, Pablo Quirno
Rodolfo D’ Onofrio, ex presidente de River, y Matías Patanian, vicepresidente de River
El empresario Francisco De Narvaez y Carolina Klemencic
Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón, y Patricia Bullrich
Fabián Perechodnik
Adrián Werthein y Martín Cabrales
El empresario Gabriel Hochbaum junto a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, y su mujer Claudia Spinelli
Juan Manuel Abal Medina y Adrián Werthein
Fabián Perechodnik y Martín Cabrales
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, y Tato Lanusse
Agustín Foti, director general de Clínica Cecchi
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El exsenador Ramón Puerta, expresidente de la Nación y exgobernador de Misiones, y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su mujer Alicia Piccaluga
Los embajadores de Paraguay, México y Colombia: Helena Felip, Lilia Rossbach y José Acosta Ramos
El empresario Carlos Lorefice
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
Carolina Ades y Juan Pablo Maglier
Patricia Bullrich, Mirtha Legrand y Gino Bogani
Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
El embajador de Marruecos, Fares Yassir; le encargada de Negocios de Belarús, Yulia Ilyina; el embajador de Emiratos Árabes, Saeed Alqemzi; el embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri; el embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher; y el empresario, Gregorio Werthein
Thomas Whitney, primer secretario de la embajada de los Estados Unidos, junto a Peter Neven, ministro consejero de la embajada de Alemania, y el embajador de Australia, Simon Twisk
Diego Guelar, ex embajador argentino en China
Gregorio Werthein y la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón
Ignacio Viale del Carril y Daniel Funes de Rioja
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
El diputado nacional, Ricardo López Murphy
Ignacio Viale del Carril y Mirtha Legrand
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay
Verónica Pueyrredon de García Mansilla, Mirtha Legrand y Diego Guelar
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Federico Salvai y Carolina Stanley
Julio Bocca y Mirtha Legrand
Fernando López, director del Hotel Emperador
El ex embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, y el director de Banco Macro, Damián Pozzoli
El embajador de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán; el relacionista diplomático Ariel Blufstein; el embajador de Serbia, Veljko Lazic; la embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse; el embajador de Eslovaquia, Milan Zachar, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El analista político, Rosendo Fraga
La embajadora de México, Lilia Rossbach, y Axel Kicillof
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Patricia Bullrich y Gabriel Hochbaum
Nicolás Cáceres, Eugenia Decoud y Guillermo Lussich
Teddy García Mansilla y Verónica Pueyrredon de García Mansilla
Adrián Werthein y Emilio Perina, director general del Archivo General de la Nación
La recepción oficial por el 200° aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay /// RS Fotos