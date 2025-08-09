En fotos: el juez Mariano Borinsky presentó el “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado”

09 Ago, 2025 11:15 a.m. EST
Mariana Catalano, Natacha Annovelli, Julio Piumato, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Noel Costa y Alejandro Depalma Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y director del "Código Procesal Penal Federal. Comentado, anotado y concordado" Mariana Catalano, Mariano Borinsky, Leandro Vergara, Mariano Cúneo Libarona, Diego Barroetaveña y Julio Piumato La jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal El juez Mariano Llorens, titular de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal La jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital Federal Claudia Caputi, jueza en la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y el ex camarista Marcos Grabivker El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17 El abogado Ezequiel Cassagne El periodista Alejandro Fantino ofició como presentador del evento Julio Piumato, titular del gremio de los judiciales Los coautores del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado” Ricardo Basilico, juez del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de la Capital Federal José Michilini, juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal Francisco Oneto, abogado de Javier Milei La presentación del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado” tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA
Fotos: Jaime Olivos