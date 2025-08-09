Fotos Al 100

En fotos: el juez Mariano Borinsky presentó el “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado”

Jueces, juristas y autoridades se dieron cita en la Facultad de Derecho de la UBA para acompañar el lanzamiento del libro, elaborado por 50 especialistas

Por Paula Guardia Bourdin

Mariana Catalano, Natacha Annovelli, Julio Piumato, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Noel Costa y Alejandro Depalma
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y director del "Código Procesal Penal Federal. Comentado, anotado y concordado"
Mariana Catalano, Mariano Borinsky, Leandro Vergara, Mariano Cúneo Libarona, Diego Barroetaveña y Julio Piumato
La jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano
Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El juez Mariano Llorens, titular de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
La jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital Federal
Claudia Caputi, jueza en la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y el ex camarista Marcos Grabivker
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra
Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17
El periodista Alejandro Fantino ofició como presentador del evento
Julio Piumato, titular del gremio de los judiciales
Los coautores del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado”
Ricardo Basilico, juez del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de la Capital Federal
José Michilini, juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal
Francisco Oneto, abogado de Javier Milei
La presentación del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado” tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA

Fotos: Jaime Olivos

