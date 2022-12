Punta del Este: cuánto cuesta recibir el Año Nuevo en un restaurante

Punta del Este: cuánto cuesta pasar el 31 de diciembre en un restaurante

1) Don Ignacio: el restaurante ubicado en José Ignacio ofrece un menú por 170 dólares compuesto por appetizers a elección, como paté de pollo, tostón de jamón serrano y rúcula, o shot de ceviche de pesca blanca y maracuyá. Como plato principal se podrá elegir entre sorrentinos verdes con ricota y cebolla caramelizada, mascarpone con hierbas y frutos secos; ojo de bife, glace de viande, terrina de papa y panceta o corvina negra a la plancha con chutney y arroz persa.

Para la hora del postre, suspiro limeño o canelón de ananá relleno de mascarpone, naranja y romero. Incluye agua mineral, vino, espumante para el brindis, café, confituras y open bar con tragos a elección. Se encuentra ubicado en la calle José Ignacio casi Soria, José Ignacio. Para consultas y reservas +598 91 780 141

Don Ignacio ofrece un menú por 170 dólares

2) Fabric Nikkei: brinda un menú por 300 dólares en el que se puede elegir entre cuatro entradas: cucharitas nikkei, mariscos al fuego, tiradito nikkei y ceviche. Como plato principal, Omakase sushi o salmón miso. Para la hora dulce, proponen una degustación de postres, además de open bar hasta las 0.30. Se encuentra situado en el parador Casa Mar, Ruta 10 Parada 48, La Barra. Consultas y reservas +598 91 662 693

La propuesta de Fabric Nikkei frente al mar

3) Enjoy Enjoy Punta del Este: el hotel cinco estrellas ofrece tres propuestas. En los restaurantes St. Tropez y Ovo Beach habrá un menú fijo por 460 dólares (a partir del 29 de diciembre, su precio será de 480 dólares). En Las Brisas, el menú buffet sale 320 dólares y, a partir del 29 de diciembre, 380 dólares. Además, se llevará a cabo la tradicional fiesta bajo las estrellas, exclusiva para sus clientes habituales. La propuesta gastronómica de Enjoy es muy variada y tentadora.

Para empezar, degustación española con jamón de bellotas Ibérico, queso manchego, tortilla española, olivas Gordal Sevillana, esponjas de pumientos de piquillos, pinxtos de Boudin Noir con cebolla caramelizada y roquefort con coral tuil de azafrán de la Mancha y ali oli de ajo negro.

Para el plato principal, las opciones son: langosta de “Maine” grillada a la manteca de hierbas aromáticas con salsa fresca de ananá, mango, papaya, cebolla roja, physalis, jengibre y cilantro sobre arroz Venere al tandoori, habas, tomates secos, verdeo, hojas verdes y polvo de maíz; manta de asado a baja temperatura con sal Maldon ahumada cítrica con delicada ensalada de vegetales grillados, quenelle de mascarpone y mostaza antigua con salsa fresca de hierbas, gel de chutney de membrillos y granada con tierra de hongos porcini.

De postre: panier con biscuit de almendras de California, mousse de vainilla de Tahití, gelee de frutos del bosque sobre tierra de cacao con especias de la India. El hotel está en la Parada 4 de Playa Mansa. Para consultas y reservas +598 4247 2197 interno 2301

Las opciones que ofrece Enjoy Punta del Este

4) Hotel Serena: tienta con un menú por 270 dólares que propone una variedad de entradas individuales; estaciones de ensaladas, shawarma, pastas artesanales; helados y postres. Se incluyen bebidas como champagne, agua, refrescos y Chivas 12 años. Por cien dólares más, el comensal accede a la opción open bar. Se realizará un show de bartenders y danza con fuegos. El hotel está situado en Rambla Williman, Parada 24 de la Playa Mansa. Para consultas y reservas +5984 223 3441

Te puede interesar: Vacaciones de verano: cuánto cuesta tomarse unos días en el país y en el exterior

La propuesta del Hotel Serena

5) The Grand Hotel: The Grand New Year’s Eve Party cuesta 465 dólares por persona e incluye un menú ideado por el chef con sushi en vivo, mariscos sobre hielo, trío de salmón ahumado, gravlax, ceviche; cochinillo, pavita, tablas de prosciutto di Parma, mortadela con pistacho, bondiola y tablas de quesos. Un salad bar en el que los comensales podrán degustar espárragos con ensalada caprese, guacamole con totopos, ensalada Waldorf con cangrejo Siri, ensalada de endivias, peras y avellanas y queso azul, ensalada de mariscos o ensalada de palta con edamame, mango y vinagreta de maracuyá.

Habrá estaciones en vivo con ojo de bife a la mostaza antigua, salmón a la sal, risotto de hongos aromatizado con trufas y mariscos y pierna de cordero asada a las hierbas. La propuesta de postres incluye tiramisú, cheesecake con frutos rojos, cake de lima, choco y frambuesa, y milhojas de chocolate al 70%.

Open bar de vinos, espumantes y champagne, barra de cócteles y whisky. Un show y un DJ le darán la bienvenida al Año Nuevo. Los menores hasta 12 años abonan 230 dólares y los menores de 5 años van sin cargo. El hotel se encuentra en Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Avenida del Mar. Consultas y reservas +598 093 734 752

La propuesta de The.Grand Hotel

6) Guappa: por 350 dólares se puede optar entre tres entradas como bavaroise de espárragos con huevito de codorniz, ceviche de langostinos en canastita de papa o pera al aceto con roquefort y jamón crudo. El plato principal será lomo con salsa de pimienta verde y milhojas de papa con hinojo y peras.

De postre: tarta exótica de pistacho con fruta de la pasión y coco. Las bebidas incluidas serán vino, whisky, cerveza, champagne, agua mineral y gaseosas. Incluye el acceso a la fiesta en la Rambla con DJ, cotillón y show de Fireworks. El restaurante está en la Rambla General Artigas entre las calles 27 y 28. Para consultas y reservas +598 4244 0951

La propuesta de Guappa, frente al mar (Tripadvisor)

7) El Palenque: la tradicional parrilla esteña brinda una propuesta por cien dólares que incluye una tabla de quesos con paté de cerdo y variedad de panes y frutos secos; tabla de mar, tortilla española, tostón o canapé de jamón crudo. Para el plato principal las opciones son paella de mariscos, raviolones de espinaca rellenos de calabaza con salsa de pomodoro o puerro, salmón grillado con vegetales baby y salsa de hierbas, rack de cordero con reducción de vino tinto acompañado de puré Duquesa, baby beef o cochinillo.

Para la hora del postre, cheesecake de maracuyá o marquise de chocolate. Incluye cotillón, discoteca, fuegos artificiales, mesa de budín y pan de dulce. El restaurante se encuentra en Avenida Roosevelt esquina Salto, Parada 7. Para consultas y reservas +598 4249 4257

La parrilla El Palenque ofrece un menú por cien dólares (A la carta - portal de gastronomía)

Seguir leyendo: