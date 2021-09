En fotos: familias llevan dos días viviendo en el agua tras las lluvias que se han registrado en el Estado de México

Familias del barrio de la Concepción en San Mateo Atenco se encuentran viviendo en el agua después de las lluvias que se han registrado en el Valle de Toluca, los niños no pudieron asistir a clases y los adultos llevan dos días sin poder acudir a sus trabajos, denuncian que autoridades municipales y estatales no les han brindado el apoyo para poder sacar el agua de sus hogares, han solicitado bombas y no les prestan atención; sus muebles en su mayoría son pérdida total, a pesar de que en este punto las autoridades municipales construyeron un cárcamo para disminuir las inundaciones no ha funcionado del todo.

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Con desesperación los habitantes del lugar intentan remover el agua que está dentro de sus hogares. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Los niños no han podido acudir a sus clases presenciales ante las grandes inundaciones. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Familias del lugar tratanto de remover el agua. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Los habitantes denuncian que no han recibido grandes apoyos de las autoridades del lugar. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Las inundaciones han durardo dos dias, el Valle de Toluca ha registrado fuertes lluvias desde el pasado miercoles. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Las familas han puesto costales en la entrada de sus casas para impedir la entrada del agua sin tener resultados favotrables. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021

SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO: Casa inundada en San Mateo Atenco. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM 03 sep 2021