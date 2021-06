“Me emociona ver a mis amigas”: en la piel de Gloria, una estudiante que regresó hoy a clases tras un año confinada

Gloria desayunando en su casa antes de ir a sus primeras clases preseciales. Ciudad de México, junio 7, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

La pandemia junto con la cuarentena llegó de manera repentina, recuerda Gloria González, un par de días antes faltó a clases para asistir al médico y ya no volvió tras recibir el comunicado sobre el cierre de su escuela.

María, madre de Gloria, previo a salir de casa rumbo a su escuela.

Mochila, cubrebocas y atorización de Gloria para poder entrar a su escuela.

Gloria previo a salir de casa rumbo a su escuela.

La pandemia por Covid-19 afectó a la familia de manera económica, la pensión que recibe el padre de Gloria, Víctor Hugo, no era suficiente y se vieron en la necesidad de tomar dinero de las becas de Gloria y su hermano Emiliano, el cual tenían ahorrado para el futuro de ambos.

Gloria en camino a la escuela mientras lee la autorización firmada por su madre para poder entrar a clases.

Gloria junto a su familia esperando atravesar Avenida Las Torres rumbo a la escuela tras el retorno a clases presenciales.

“Yo siento que al principio, nuestro señor presidente, como que no le dio tanta la importancia, no cerrar fronteras, al decir que la gente honesta no se contaminaba, al decir que con una estampita te vas a curar”, dijo Ana María, madre de Gloria, a Infobae México.

María recuerda lo rápido que fue el inicio de la crisis sanitaria, además de lo complicado que ha sido para sus hijos dejar de hacer las actividades a las que estaban acostumbrados. La lejanía de sus amistades, actividades extra curriculares, la adaptación para tomar clases en línea y la necesidad de turnar la computadora con su hermano Emiliano.

Gloria en camino a la escuela tras el regreso a clases presenciales.

Para poder volver a clases presenciales, María firmó una autorización emitida por la escuela y acordó reglas con Gloria y Emiliano para garantizar un regreso seguro.

Gloria en camino a la escuela tras el regreso a clases presenciales.

Gloria junto a su padre, Víctor, en camino a la escuela tras el regreso a clases presenciales.

Lo que más emociona a Gloria y con una sonrisa en el rostro, es la oportunidad de ver a sus amistades después de 14 meses. Ella considera que no tuvo un atraso académico, pero las clases virtuales no le gustaron: ”luego ni se les entiende nada, las clases que pasan en la tele estaban mal o se equivocaban de hora”, dijo Gloria a Infobae México.

Pasados los meses, Gloria dejó de tomar clases por televisión e inició únicamente con sus profesores. Escuela Secundaria No. 246 después de permanecer cerrada por 14 meses tras la emergencia sanitaria por Covid-19.

Para María, es muy importante que sus hijos vuelvan a la escuela, asegura que el debate del regreso a clases presenciales no fue congruente entre padres de familia.





Gloria entrando a su escuela después de 14 meses, previo a la entrada, entregó la autorización firmada por su madre para después realizar los protocolos de sanitización.

Gloria cumple 15 años en marzo del 2022, junto con su madre esperan que para esa fecha pueda ser festejada con una reunión familiar. “ahorita estamos en verde, pero yo creo que es naranja”

Gloria entrando a su escuela después de 14 meses.

