La mafia del poder en 63 páginas: el añejo discurso de López Obrador cobra vida con la explosiva denuncia de Lozoya

En dicho documento Emilio Lozoya acusa directamente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser quienes le ordenaron recibir dinero de Odebrecht y entregar sobornos a ex senadores, ex diputados; así como a otros tantos políticos y periodistas