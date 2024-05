Un estudio reveló que los jóvenes empleados están perdiendo casi un día de trabajo semanal debido al estrés

El estrés laboral provoca que los jóvenes pierdan casi un día de trabajo a la semana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los trabajadores están enfrentando tiempos difíciles. Los jóvenes empleados están perdiendo casi un día de trabajo por semana debido al estrés, la mayoría de los miembros del personal están en riesgo de sufrir agotamiento y las luchas por la salud mental son la causa de una pérdida de productividad de USD 47.6 mil millones para la economía cada año. Los trabajadores están desesperados por apoyo psicológico, pero pocos jefes están atendiendo realmente sus necesidades.

Hubo un aumento del 74% en los empleados que solicitaron licencias o adaptaciones por problemas relacionados con la salud mental durante el último año, según un nuevo informe de Littler, una compañía de derecho laboral y de empleo. Esto fue seguido por un aumento del 53% en solicitudes relacionadas con el embarazo, un 50% más de consultas sobre trabajo híbrido y flexible, y un aumento del 48% en demandas de licencia por enfermedad pagada.

“La gente todavía está lidiando con las secuelas de la pandemia,” dice Devjani H. Mishra, socia en Littler. “En conjunto con eso, tienes algunas personas que están siendo diagnosticadas por primera vez con condiciones de salud mental por las cuales nunca buscaron ayuda antes, junto con empleados que se están volviendo más familiares al pedir algún tipo de adaptación.”

Mishra añade que los datos también muestran que más empleados se sienten cómodos expresando sus preocupaciones a los gerentes.

“En los últimos años ha habido una desestigmatización de las personas que piden ayuda, y se auto identifican como necesitados de una adaptación relacionada con la salud mental,” dice ella. Desahogarse y compartir sentimientos en las redes sociales mientras se está aislado durante la pandemia cambió los estilos de comunicación.

Pero el hecho de que los trabajadores estén más dispuestos a divulgar sus luchas de salud mental con los empleadores no significa que estos últimos estén ayudando. Solo el 22% de los líderes dicen que sus organizaciones han mejorado las adaptaciones y las políticas de ausencia para satisfacer las demandas de salud mental durante el último año, según el informe. En comparación, el 38% de los jefes hizo tales concesiones para condiciones de embarazo y el 28% lo hizo para la licencia por enfermedad pagada.

Mishra dice que esta brecha de cuidado surge en gran parte de los líderes no estar capacitados en cómo identificar problemas de salud mental y crear soluciones adecuadas. Ella agrega que los problemas psicológicos pueden ser complicados y varían ampliamente de persona a persona. “Si alguien está teniendo algún tipo de dificultad cognitiva, pueden decirte maneras en que eso podría manifestarse, pero no pueden decirte todas las maneras. No es realmente predecible,” dice ella. Esto, combinado con el conocimiento generalmente escaso de los empleadores sobre la salud mental, hace difícil que las compañías establezcan adaptaciones.

También hay una debilidad estructural en juego cuando se trata de que las empresas aborden la crisis de salud mental; las políticas de la compañía tienden a retrasarse un par de años en ajustarse a las nuevas dinámicas del lugar de trabajo. A medida que las organizaciones están poniendose al día, surge una brecha en el cuidado entre el momento en que se reconoce un problema y cuando se puede solucionar, según el informe.

Para servir mejor a los trabajadores con condiciones psicológicas, Mishra dice que las empresas deberían contratar a gerentes de RRHH y líderes empresariales que estén educados y equipados para tratar con los aspectos de salud mental de la fuerza laboral.

“Necesitamos tener personas que estén equipadas y mejor entrenadas para reconocer que esto es algo real con lo que vamos a necesitar lidiar.”

