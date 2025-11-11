Top 10 Apple Estados Unidos: las canciones que se están robando la atención del público estadounidense

Tras el estreno de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift está acaparando las listas de reproducción en Estados Unidos. (Foto AP Photo/Lewis Joly, archivo)

La extensa oferta de Apple puede hacer que los usuarios se sientan abrumados en un sector musical que evoluciona con rapidez. Los catálogos amplios y la disponibilidad de escuchar música sin conexión han consolidado la preferencia de las personas por la plataforma en este nuevo milenio.

A través de sus aplicaciones, los usuarios disfrutan de sus artistas y canciones favoritas, superando barreras de idioma o cultura gracias a la naturaleza universal del sonido y la música.

Este lenguaje conecta profundamente con las emociones humanas, evocando alegría, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos por medio de sus diversos géneros, presencia documentada desde los orígenes de la humanidad.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" encabeza el listado de Apple en EEUU. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

The Fate of Ophelia de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Tras semanas de reinado, "Golden" de HUNTR/X ha sido desplazada a la segunda posición del ranking. (Netflix via AP)

El sencillo más reciente de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Golden entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" se mete en el tercer lugar del listado en Apple EEUU. (Foto AP/Lewis Joly)

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Opalite, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Travelin’ Soldier

Cody Johnson

"Travelin’ Soldier" de Cody Johnson se cuela en la cuarta posición del listado estadounidense. (REUTERS/Kevin Wurm)

Travelin’ Soldier, interpretado por Cody Johnson, ocupa el cuarto lugar de la lista.

5. Folded

Kehlani

"Folded" de Kehlani se queda con el quinto sitio del ranking estadounidense. (Lucas Peltier-USA TODAY Sports via REUTERS)

Folded se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kehlani está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Man I Need

Olivia Dean

"Man I Need" de Olivia Dean se queda con el sexto sitio del ranking. (REUTERS/Dylan Martínez)

En sexto lugar, continúa Man I Need de Olivia Dean.

7. Shot Callin

YoungBoy Never Broke Again

"Shot Callin" de YoungBoy Never Broke Again se queda con el séptimo sitio del listado. (IG: @nba_youngboy)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a YoungBoy Never Broke Again. Quizás por esto es que Shot Callin debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. I’m The Problem

Morgan Wallen

"What I Want" de Morgan Wallen se mete en el octavo sitio del listado. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El nuevo éxito de Morgan Wallen sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

9. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

"What I Want" de Morgan Wallen se mete en la novena posición del listado. (Foto AP/George Walker IV, archivo)

Lo más nuevo de Morgan Wallen y Tate McRae, What I Want, entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

La canción "Elizabeth Taylor" desciende al décimo y último lugar del listado. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Esta es la canción de Taylor Swift que se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.