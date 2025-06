EN VIVO: La Guardia Nacional de EEUU llegó a Los Ángeles por orden de Trump tras las violentas protestas contra los operativos migratorios

Despliegan a la Guardia Nacional en medio de las protestas en Los Ángeles contra las medidas migratorias de Trump

La Guardia Nacional de Estados Unidos comenzó a ser desplegada en California, involucrando a un contingente de más de 2.000 efectivos. Este despliegue responde a una serie de manifestaciones planeadas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y sus políticas de detenciones de inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con información proporcionada por el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos a través de su cuenta en X, los miembros de la 79ª Brigada de Infantería ya han iniciado su presencia en el área de Los Ángeles.

El presidente Donald Trump ordenó la movilización de la Guardia Nacional, después de la jornada de protestas del sábado que se centró en las ciudades de Compton y San Bernardino, ubicadas en las cercanías de la metrópoli de Los Ángeles. Este despliegue busca manejar lo que se anticipa como un día lleno de manifestaciones en contra de las acciones de ICE.

Las reacciones por parte de diversos sectores de la comunidad no se han hecho esperar, reflejando la polarización que este asunto provoca en la opinión pública. Mientras algunos argumentan que la intervención de la Guardia Nacional es crucial para mantener el orden y la seguridad pública, otros consideran que esta medida contribuye a la escalada de tensiones en una situación ya de por sí delicada.

Este domingo, Trump acusó a la “izquierda radical” de instigar y financiar las protestas. “Estas protestas de la Izquierda Radical, por instigadores y a menudo alborotadores pagados, no será toleradas. Además, a partir de ahora, no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. ¿Qué tiene que ocultar esta gente y por qué? Una vez más, ¡gracias a la Guardia Nacional por un trabajo bien hecho!”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social sobre los enfrentamientos producidos en distintos puntos de Los Ángeles y que se han saldado con decenas de detenidos, entre ellos once mexicanos.

