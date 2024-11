Taylor Swift termina su gira en EEUU y regresa al estadio para apoyar a los Chiefs y a Travis Kelce

Taylor Swift asiste al partido de los Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers tras el cierre de su gira en Estados Unidos. (REUTERS/Andrew Kelly)

Taylor Swift fue vista en el Arrowhead Stadium en Kansas City el lunes por la noche, apoyando al equipo de los Chiefs y a su pareja, el jugador Travis Kelce, tras cerrar el último concierto de la etapa estadounidense de su gira “The Eras Tour”. La aparición de la cantante y su relación con Kelce han sido seguidas de cerca tanto por los medios de entretenimiento como por los deportivos, lo que ha generado un notable interés en sus movimientos y en la dinámica de su relación con el jugador de la NFL. Según reportes de AP y ABC News, Swift asistió al partido en el que los Chiefs enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers, un día después de concluir su última actuación en Estados Unidos, celebrada en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

En el estadio, Swift llegó junto a su madre, Andrea Swift, y fue captada vestida con un atuendo en tonos negros, incluyendo una chaqueta de los Chiefs, según publicó USA Today. Su llegada fue recibida con entusiasmo, y múltiples medios destacaron la vestimenta de la cantante, quien caminó por el túnel suroeste del estadio para ocupar su asiento, una escena ampliamente documentada en redes sociales. Las imágenes de Swift se viralizaron luego de que Jared Koller, de la estación KCTV5, publicara en X (anteriormente Twitter) un video en el que se observa a la artista junto a su madre en un carrito de golf rumbo al estadio.

El partido coincidió con temperaturas que superaban los 15,6 grados Celsius y lluvias esporádicas en el área, lo que no impidió que la afición local, conocida como Chiefs Nation, asistiera masivamente para apoyar a su equipo y para observar la presencia de la artista en el estadio. Según USA Today, la cantante ha asistido a cada juego en casa de los Chiefs en esta temporada de la NFL, lo cual ha sido notorio en redes sociales y medios de comunicación, ya que Swift también se encuentra en medio de su gira internacional.

La artista camina por el túnel del Arrowhead Stadium junto a su madre y vestida con una chaqueta de los Chiefs. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

El cierre de la etapa estadounidense de la gira de Swift se produjo el domingo, cuando completó su tercer concierto en Indianápolis. La gira “The Eras”, que ha roto récords de asistencia y ventas, ha atraído a millones de fanáticos en diferentes ciudades del país. Según AP, la gira de Swift continuará en Canadá, con un primer concierto el 14 de noviembre en el Rogers Centre de Toronto, seguido de tres presentaciones en el BC Place de Vancouver en diciembre, lo que marcará el inicio de la última fase de su tour.

Además de la presencia de Swift, el juego en el Arrowhead Stadium también contó con la asistencia de otras personalidades. Kylie Kelce, esposa de Jason Kelce, hermano de Travis y analista de ESPN, fue vista en las gradas. Jason Kelce, quien trabaja como comentarista en el programa “Monday Night Countdown”, hizo una breve mención de su hermano durante la transmisión previa al partido, y señaló en tono de broma que prefería verlo sin el bigote que llevaba en semanas pasadas, de acuerdo con USA Today.

Swift y Kelce comenzaron su relación la temporada pasada cuando el jugador de los Chiefs invitó a la intérprete de “Anti-Hero” a un partido en septiembre en el que el equipo de Kansas City enfrentó a los Chicago Bears. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación que ha captado la atención del público, generando una cobertura mediática constante en sus apariciones juntos, de acuerdo con ABC News. Durante las recientes presentaciones de Swift en el “The Eras”, Kelce fue visto en el público en múltiples conciertos, incluyendo el último show en Indianápolis, en el cual Swift adaptó una de las letras de su canción “Karma” para hacer referencia a Kelce, diciendo “Karma is the guy on the Chiefs” (Karma es el chico de los Chiefs), una modificación que la cantante solo realiza cuando él está presente, según informó USA Today.

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen una relación resonante desde que Kelce invitara a la cantante a un partido. (Patrick Smith/Getty Images)

La relación de Swift y Kelce ha sido observada desde varios ángulos, incluyendo la repercusión política. En vísperas de las elecciones presidenciales, Swift ha mostrado apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el expresidente Donald Trump hizo referencia a Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes y amiga de Swift, como simpatizante de su campaña. Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs, ha evitado pronunciarse a favor de algún candidato y ha animado al público a ejercer su derecho al voto sin expresar una preferencia explícita, según AP. La relación de Swift con figuras públicas y su interacción con el entorno político en torno a los Chiefs se ha convertido en un tema ampliamente discutido en los medios.