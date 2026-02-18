Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Brujas y Atlético de Madrid disputan el partido de ida del playoff de la Champions League en el estadio Jan Breydel. Este primer cruce resulta determinante para ambos equipos, que buscan obtener una ventaja antes del encuentro de vuelta. El Atlético afronta el reto de lograr un buen resultado como visitante, con la intención de seguir en la lucha por un lugar en los octavos de final del principal certamen de clubes en Europa.
También se sabe el equipo titular del Brujas: Mignolet, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Vanaken, Tzolis, Diakhon y Tresoldi.
Ya se conoce el once inicial del Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
El Brujas y el Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de ida del playoff de la Champions League. El estadio Jan Breydel será el escenario de este primer encuentro clave, en el que ambos equipos buscarán posicionarse de la mejor manera posible de cara a la vuelta. El Atlético de Madrid llega con la presión de obtener un resultado favorable fuera de casa para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo europeo más importante a nivel de clubes.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid. Se trata del partido de ida de playoffs entre el club belga y el equipo rojiblanco.