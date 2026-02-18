España Deportes

Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo belga y el club rojiblanco

Los jugadores del Atlético de Madrid (Europa Press)

Brujas y Atlético de Madrid disputan el partido de ida del playoff de la Champions League en el estadio Jan Breydel. Este primer cruce resulta determinante para ambos equipos, que buscan obtener una ventaja antes del encuentro de vuelta. El Atlético afronta el reto de lograr un buen resultado como visitante, con la intención de seguir en la lucha por un lugar en los octavos de final del principal certamen de clubes en Europa.

19:18 hsHoy

También se sabe el equipo titular del Brujas: Mignolet, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Vanaken, Tzolis, Diakhon y Tresoldi.

19:05 hsHoy

Ya se conoce el once inicial del Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

18:55 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

El club rojiblanco se enfrenta este miércoles 18 de febrero al equipo belga

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/Mariscal)

18:48 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid. Se trata del partido de ida de playoffs entre el club belga y el equipo rojiblanco.

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

