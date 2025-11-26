Olympiacos- Real Madrid, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappe (REUTERS/Pablo Morano)

El Real Madrid enfrenta un desafío clave al medirse contra el Olympiacos durante la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Dirigido por Xabi Alonso, el conjunto español llega a este compromiso con la necesidad urgente de obtener una victoria. En las últimas semanas, la situación deportiva del equipo ha generado inquietud tanto en el entorno del club como entre los aficionados: el Real Madrid no ha logrado ganar en sus tres partidos más recientes, una racha negativa que ha afectado tanto su posición en la liga local como sus aspiraciones en la competición europea.

Después de un arranque prometedor en la temporada, el equipo ha visto cómo su rendimiento se ha complicado debido a una serie de resultados adversos. Esta fase ha incrementado la presión sobre la plantilla y el cuerpo técnico, quienes ahora buscan una reacción inmediata para evitar complicaciones en su objetivo de avanzar a las rondas eliminatorias de la Champions League. El partido ante el Olympiacos se considera determinante para el presente europeo del club. Una victoria podría significar no solo tres puntos vitales, sino también un impulso anímico necesario para recuperar confianza y encarar el tramo final de la fase de grupos con renovadas expectativas.