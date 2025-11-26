España Deportes

Olympiacos- Real Madrid, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Sigue el minuto a minutos del partido entre el equipo griego y club blanco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappe (REUTERS/Pablo Morano)

El Real Madrid enfrenta un desafío clave al medirse contra el Olympiacos durante la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Dirigido por Xabi Alonso, el conjunto español llega a este compromiso con la necesidad urgente de obtener una victoria. En las últimas semanas, la situación deportiva del equipo ha generado inquietud tanto en el entorno del club como entre los aficionados: el Real Madrid no ha logrado ganar en sus tres partidos más recientes, una racha negativa que ha afectado tanto su posición en la liga local como sus aspiraciones en la competición europea.

Después de un arranque prometedor en la temporada, el equipo ha visto cómo su rendimiento se ha complicado debido a una serie de resultados adversos. Esta fase ha incrementado la presión sobre la plantilla y el cuerpo técnico, quienes ahora buscan una reacción inmediata para evitar complicaciones en su objetivo de avanzar a las rondas eliminatorias de la Champions League. El partido ante el Olympiacos se considera determinante para el presente europeo del club. Una victoria podría significar no solo tres puntos vitales, sino también un impulso anímico necesario para recuperar confianza y encarar el tramo final de la fase de grupos con renovadas expectativas.

19:33 hsHoy
19:26 hsHoy
19:20 hsHoy

También se sabe cuál será el equipo inicial del Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Dani García, Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi

19:12 hsHoy

Ya se conoce el once del Real Madrid: Lunin, Trent, Carreras, Asencio, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

19:00 hsHoy

El Real Madrid se enfrenta al Olympiacos en un momento trascendental de su temporada europea. El equipo liderado por Xabi Alonso llega a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League obligado a sumar tres puntos después de una serie de resultados que han encendido las alarmas dentro y fuera del club. El tramo reciente del calendario ha supuesto un gran desafío para los blancos: tras un inicio alentador, acumulan tres partidos sin conocer la victoria, lo que ha supuesto perder terreno en la liga y sumar dudas en la máxima competición continental.

Leer la nota completa
18:59 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el duelo de Champions entre Olympiacos y el Real Madrid. Dos viejos conocidos que volverán a verse las caras en el estadio Georgios Karaiskakis.

