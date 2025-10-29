El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler (imagen de redes sociales)

La trayectoria deportiva de Kyle Singler, exjugador de la NBA y del Real Madrid de baloncesto, ha quedado relegada a un segundo plano tras su detención en Oklahoma por presunta agresión a su pareja sentimental. Los hechos se produjeron en Whitefield, donde fue arrestado poco después de que la víctima denunciara que el exdeportista la había empujado y agarrado por la cabeza delante de su hijo menor, según consta en el informe de la policía local.

La intervención policial se llevó a cabo tras una llamada realizaba a emergencias que alertaba sobre una posible situación violenta en la vivienda. A su llegada, el agente Mitch Dobbs encontró a una mujer que presentaba marcas de dedos en la cara y en el brazo, lesiones que, según el propio agente, habrían sido causadas por Singler al empujarla contra el suelo. Los hechos sucedieron en presencia del hijo de ambos, un menor de edad. La víctima explicó que el exjugador de los Detroit Pistons, de los Oklahoma City Thunder y el Real Madrid era el padre del niño y que este permaneció en la casa mientras se desarrollaba toda la escena.

El informe oficial de la policía señala que Singler no colaboró con las autoridades durante la detención. “No prestó declaración y estaba bajo los efectos de narcóticos”, detalló el agente Dobbs, subrayando la actitud esquiva del arrestado en el mismo momento de su traslado. Después de ser detenido, Singler fue ingresado en la cárcel del condado de Haskell y más tarde obtuvo la libertad bajo fianza tras el pago de 6.000 dólares. La repercusión del caso alcanzó de inmediato a quienes aún mantenían vínculos profesionales con Singler. Después de este episodio, el exjugador de baloncesto enfrenta la situación sin abogado ni agente, ya que Jason Ranne comunicó por correo electrónico que ha decidido retirarse como su representante.

Kyle Singler, exfigura de la NBA y el Real Madrid

Kyle Singler y los videos de redes sociales

Este episodio judicial llega apenas un año después de que Kyle Singler hiciera públicas en sus redes sociales varias grabaciones donde narraba en tono desesperado sus miedos y la situación personal que atravesaba. En aquellos mensajes, el exjugador afirmaba haber sido víctima de maltrato y sentirse inmerso en “una guerra religiosa”. En uno de sus comunicados, manifestaba: “Necesito hacer un comunicado porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida. Me han convertido en un ejemplo mental y temo por mi vida. Todos los días miro para otro lado como alguien que pueda ser un problema y dificultar las cosas a la gente, cuando solo intento ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme”.

Las declaraciones hechas por Singler en aquel entonces generaron preocupación entre excompañeros y seguidores de su carrera, que recordaron los años en los que el alero estadounidense formaba parte de la plantilla del Real Madrid y competía en la élite del baloncesto internacional. A lo largo de su trayectoria profesional, vistió también las camisetas de los Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder en la NBA, aunque en tiempos recientes su vida ha estado marcada por una notable exposición mediática a raíz de conductas inquietantes y declaraciones públicas de inestabilidad emocional.

La investigación policial sobre el episodio de agresión sigue su curso, sin que por el momento se hayan brindado nuevas declaraciones por parte del entorno de la víctima ni de Kyle Singler. El procedimiento judicial continuará en los próximos días, a la espera de la respuesta de la fiscalía y posibles nuevas comparecencias ante la autoridad judicial.