La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Un partido del Valencia (Europa Press)

La alerta roja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana debido al riesgo de lluvias torrenciales ha obligado a suspender el partido programado entre el Valencia CF y el Real Oviedo, que debía disputarse este lunes a las 21:00 horas. Esta decisión se ha tomado tras la petición del Ayuntamiento de Valencia ante las previsiones meteorológicas de las próximas horas, las cuales apuntaban a precipitaciones intensas y posibles riesgos asociados.

De acuerdo con la información oficial, la nueva fecha para la celebración del encuentro ha quedado establecida para el martes a las 20:00. El aplazamiento fue confirmado por el juez de competición tras constatarse que las condiciones no garantizaban la seguridad ni de los jugadores ni de los asistentes al estadio. Durante la tarde, y mientras se aguardaba la resolución definitiva sobre el encuentro, los futbolistas de ambos equipos se mantuvieron en alerta y, en caso de que la lluvia cesara, habían sido convocados para entrenar en la Ciudad Deportiva del Valencia CF, ubicada en Paterna.

La situación meteorológica extraordinaria se hizo evidente desde las primeras horas del lunes. La ciudad de Valencia vivió una noche de precipitaciones continuas, con registros destacados como los 30 litros por metro cuadrado en la pedanía de La Torre y los 21 litros en el entorno de Mestalla. El temporal preocupó especialmente a las autoridades debido al recuerdo de la última dana ocurrida hace once meses. Aquel fenómeno tuvo un fuerte impacto en distintos municipios de la provincia y derivó en la suspensión de partidos, replicando ahora las medidas tomadas en el actual episodio.

Los jugadores del Valencia (EFE/Ana Escobar)

El precedente más inmediato se remonta al año pasado, cuando otra situación de temporal extremo llevó a la suspensión de partidos del Valencia contra equipos como el Real Madrid y el Espanyol, medida tomada entonces tras el desastre que dejó 227 víctimas mortales en la provincia. La relación entre episodios climáticos severos y la necesidad de adaptar las competiciones deportivas a los riesgos medioambientales se ha vuelto una constante para las autoridades deportivas y de protección civil, que insisten en priorizar la seguridad de las personas.

El riesgo de inundación ha afectado no solo al calendario futbolístico, sino que ha motivado un despliegue de medidas preventivas en toda la ciudad. Durante la jornada del domingo, Protección Civil emitió un mensaje de alerta a los teléfonos móviles con recomendaciones concretas, entre ellas evitar los desplazamientos innecesarios por el litoral ante la posibilidad de inundaciones provocadas por fuertes lluvias. La comunicación advertía expresamente del “riesgo de inundación en el litoral de Valencia por fuertes lluvias”, instando a la ciudadanía a extremar las precauciones y restringir la movilidad.

Otras medidas del Ayuntamiento de Valencia

En respuesta a la evolución de las previsiones meteorológicas, el Ayuntamiento de Valencia ha optado también por adoptar decisiones extraordinarias. Desde primeras horas de la mañana, se han suspendido todas las actividades lectivas en el municipio, y se ordenó el cierre de parques y jardines para reducir al máximo los riesgos derivados del temporal. Asimismo, ha quedado prohibida la práctica deportiva en instalaciones municipales y al aire libre. Estas restricciones afectan a miles de personas y subrayan la preocupación existente ante la posibilidad de incidencias mayores a causa de la meteorología adversa.

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha destacado este lunes la inversión del Ejecutivo valenciano de cerca de 24 millones de euros para la recuperación de infraestructuras de Cheste y las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo, tras la dana del 29 de octubre, para que el trazado acoja el Gran Premio de motociclismo de la Comunitat Valenciana del 14 al 16 de noviembre y "contribuya a la recuperación emocional". Además, ha prometido reunirse con las asociaciones de víctimas de la dana en la 'zona cero', aun sin fecha prevista. Por otro lado, ha exigido al Gobierno que aclare "qué ha pasado con los cien millones" del Fondo Europeo de Solidaridad por la dana. (Fuente: Generalitat)

El aplazamiento del encuentro entre el Valencia y el Oviedo se suma a una lista de actividades afectadas por el fenómeno meteorológico, en una jornada marcada por la atención a los partes oficiales y la incertidumbre respecto a la evolución de las lluvias. Tanto autoridades como clubes han manifestado su disposición a seguir adaptando las decisiones a las indicaciones de los servicios de emergencia. La reorganización del calendario deportivo dependerá, en adelante, de la evolución del temporal y de las recomendaciones que emitan los órganos competentes, priorizando siempre la seguridad.