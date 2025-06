Real Madrid - Pachuca en el Mundial de Clubes, en directo: los blancos buscan su primera victoria en la competición

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a uno de los torneos más esperados del año: el Mundial de Clubes. Esta vez les traemos el partido entre el Real Madrid y el Pachuca. Ambos equipos cuentan con un pasado cercano, dado que se enfrentaron en la final de la Copa Intercontinental el pasado mes de diciembre. Un duelo que concluyó con una aplastante victoria de los blancos por 3-0. Ahora, vuelven a verse las caras en Estados Unidos, en el marco del Mundial de Clubes. El equipo de Xabi Alonso no inició su andadura en la competición de la forma que esperaban los aficionados, dado que no fue capaz de pasar del empate ante el Al-Hilal en un duelo con luces y sombras para los madridistas. El equipo mexicano no tuvo mejor fortuna, dado que perdieron ante el Salzburgo por 1-2. Los dos conjuntos aspiran a sumar su primera victoria en este duelo.