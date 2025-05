Las mejoras en las que trabaja Adrian Newey y que podrían dar esperanza a Alonso esta temporada

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Jakub Porzycki)

La temporada actual de la Fórmula 1 está siendo complicada para Aston Martin, un equipo que había iniciado el año con grandes expectativas, pero que ahora enfrenta una realidad menos alentadora. A pesar de sus esfuerzos, la escudería tiene sus principales objetivos fijados a largo plazo, concretamente, en la temporada de 2026, cuando entrarán en vigor cambios significativos en el reglamento técnico. Sin embargo, Adrian Newey, el prestigioso ingeniero británico y una de las mentes más influyentes en la historia de la competición, ha despertado esperanza sobre el rendimiento inmediato del monoplaza.

Aunque su atención principal está enfocada en el desarrollo del coche para 2026, Newey ha señalado que no ha dejado de lado el AMR25, el monoplaza que Aston Martin utiliza esta temporada. En una reciente entrevista, el británico reconoció que un pequeño grupo dentro del equipo técnico sigue trabajando en la evolución del monoplaza actual, especialmente desde el departamento de aerodinámica. “Hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico”, explicó Newey, lo cual refuerza la idea de que no todo está perdido para Aston Martin en este curso.

El ingeniero aseguró que, pese a la limitación de recursos dedicados al coche de esta temporada, ha mantenido conversaciones específicas con este grupo. “He tenido algunas conversaciones durante el almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer al respecto”, afirmó. Esto demuestra que, aunque la prioridad del equipo está claramente en 2026, hay un esfuerzo continuo por maximizar el rendimiento del coche esta misma temporada.

En este proceso, el papel de los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, se ha convertido en un factor esencial. Ambos están proporcionando información valiosa y detallada sobre el comportamiento y las capacidades actuales del AMR25. Según explicó Newey, su contribución no solo es relevante para el presente, sino que genera una retroalimentación clave para guiar las decisiones técnicas del equipo. “He hablado extensamente con Lance y Fernando para conocer sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades del coche actual, la correlación entre el coche actual y el simulador de pilotos en el circuito…”, detalló.

El monoplaza de Fernando Alonso (Peter Casey / REUTERS)

Newey destaca la importancia de los pilotos en el ciclo de mejora constante, especialmente cuando la organización atraviesa un momento en el que optimizar los recursos disponibles es vital. “Los pilotos son una parte esencial del ciclo de retroalimentación sobre cómo se modifica la organización de ingeniería y la forma de abordar las tareas”, añadió. Estas conversaciones han permitido al equipo alinear mejor sus esfuerzos técnicos con las necesidades reales que se presentan en pista.

Aston Martin y el proyecto de 2026

Por otro lado, el ingeniero británico también explicó por qué se ha mantenido alejado de los circuitos durante la presente temporada, un detalle que no había pasado desapercibido para los seguidores del equipo. Según Newey, su ausencia en los Grandes Premios se debe a las estrictas exigencias del proyecto de 2026, en el cual está plenamente enfocado. “Hay muchas fechas límite próximas para el coche de 2026, que es donde he estado concentrado, así que no he estado en la pista”, confesó. No obstante, Adrian Newey aseguró que ya tiene planeado reaparecer en un Gran Premio este año, eligiendo una cita icónica del calendario: Mónaco. “Planeo estar en Mónaco… con el cuaderno”, confirmó, dejando entrever que su regreso podría estar relacionado no solo con observar las carreras, sino también con aportar directamente al desarrollo del coche actual.

Para Fernando Alonso, quien había comenzado el año lleno de ilusiones tras un prometedor inicio con Aston Martin, las palabras de Adrian Newey representan un halo de esperanza. Aunque los recursos y la atención de los equipos suelen girar hacia los proyectos a largo plazo en estas alturas de la temporada, el hecho de que se sigan realizando esfuerzos por mejorar el monoplaza actual podría abrir la posibilidad de que Alonso y Aston Martin logren estar nuevamente en la lucha por posiciones competitivas en las próximas carreras.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

Después de todo, cada décima mejorada en el rendimiento del coche puede marcar una diferencia significativa en una categoría tan competitiva como la Fórmula 1. Además, contar con la experiencia y el genio técnico de Adrian Newey sigue siendo una ventaja invaluable para un equipo que aspira no solo a ser competitivo en un futuro lejano, sino también a obtener resultados destacables a corto plazo.

Si bien la temporada de Aston Martin no está siendo lo que esperaba al inicio del campeonato, las declaraciones de Newey dejan claro que no han tirado la toalla. Aún quedan varios Grandes Premios por disputarse, y cualquier avance, aunque pequeño, puede devolver al equipo la posibilidad de soñar con mejores resultados inmediatos antes de centrar toda su atención en 2026. El próximo paso, y quizás el más interesante, será observar cómo el regreso de Adrian Newey a la pista en Mónaco influye en las dinámicas y decisiones del equipo.