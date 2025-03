El día que Rodrigo De Paul casi deja el fútbol tras la muerte de su abuelo: un equipo tuvo que convencerle de volver

El jugador del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul (REUTERS/Juan Medina)

Rodrigo De Paul es actualmente una pieza clave en el Atlético de Madrid y un fijo en el once titular del Cholo Simeone. En 2021 se sumó a las filas rojiblancas y desde entonces no ha hecho más que reivindicarse en el campo para ganarse un hueco en el dibujo del técnico argentino y en el corazón de los aficionados colchoneros. Sin embargo, hubo un momento de su vida en que el fútbol pasó a un segundo plano y a punto estuvo de colgar las botas, a pesar de que por entonces ya apuntaba maneras para ser un futbolista profesional.

Nacido en 1994 en Sarandí, en el partido de Avellaneda, De Paul comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño. Su primer contacto con el deporte fue a los tres años, cuando jugaba como arquero en el club Deportivo Belgrano. A los ocho años, se unió a las divisiones juveniles de Racing Club, equipo del cual es hincha declarado. Durante esta etapa, su abuelo Osvaldo se convirtió en una figura central en su vida, especialmente tras el divorcio de sus padres.

Osvaldo no solo lo acompañaba a los entrenamientos, sino que también realizaba sacrificios significativos para que su nieto pudiera perseguir su sueño. En una entrevista con el programa Universo Valdano, De Paul recordó con emoción cómo su abuelo le daba los cincuenta centavos que sobraban para comprar un alfajor, mientras él caminaba de regreso a casa unas 60 cuadras para ahorrar el dinero del colectivo. “Era como un padre para mí. Nos tomábamos el colectivo juntos, y él se caminaba la vuelta. Nunca me enteré de eso hasta que mi abuela me lo contó años después”, expresó el futbolista.

La vida de De Paul dio un giro drástico cuando, a los 14 años, su abuelo falleció. Este hecho marcó profundamente al joven, quien tomó la decisión de mudarse con su abuela para no dejarla sola. “Mi mamá pierde a su padre y encima a su hijo porque no quería dejar a mi abuela sola”, relató el jugador. Este cambio no solo afectó su entorno familiar, sino que también lo llevó a cuestionar su continuidad en el fútbol, un deporte que hasta entonces había sido su pasión.

El jugador del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul (REUTERS/Susana Vera)

En ese momento de incertidumbre, De Paul estuvo a punto de abandonar su carrera deportiva. Sin embargo, el recuerdo de los esfuerzos de su abuelo y el apoyo de su familia lo impulsaron a seguir adelante. Incluso el Racing fue a buscarle para convencerle de que continuara jugando. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión en su vida, reforzando su determinación y su compromiso con el deporte.

El Atlético de Madrid y Argentina

Actualmente, Rodrigo De Paul es reconocido como uno de los jugadores más destacados de su generación. Su desempeño en el Atlético de Madrid, bajo la dirección de Diego “Cholo” Simeone, y su papel fundamental en la Selección argentina lo han consolidado como una figura clave tanto a nivel nacional como internacional. Su participación en la conquista de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 lo ha convertido en un referente del fútbol argentino.