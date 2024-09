Quién es Fran Mérida, el prodigio del Barça que pudo ser el sustituto de Cesc Fábregas

Fran Mérida cuando jugaba en el Arsenal. (@franmerida8/Instagram)

El mundo del deporte está repleto de grandes figuras que han logrado triunfar en una profesión llena de sacrificios. Sin embargo, también son muchos los atletas que se quedan por el camino. La constancia, la pasión y la estabilidad son factores fundamentales para sobresalir en una profesión tan competitiva.

Fran Mérida apuntaba maneras para convertirse en uno de los nombres señalados del fútbol español. El prodigio de la cantera del Barcelona pudo convertirse en el sucesor de Cesc Fàbregas, no obstante, el destino le deparó un camino diferente. A sus 34 años, el catalán ha anunciado que cuelga las botas a través de sus redes sociales. El que fuera mediocentro acabó su contrato con el Lugo en julio de 2024 y se encontraba sin equipo para esta temporada.

El zurdo se formó en las categorías inferiores del Barcelona, hasta que en 2005 fichó por el equipo sub-18 del Arsenal. En 2008, el club inglés firmó la cesión del futbolista a la Real Sociedad, donde permaneció hasta junio de ese mismo año. Tras el breve paso por LaLiga, vistió la camiseta de los Gunners hasta 2010. Allí coincidió con deportistas como Wojciech Szczęsny, Fàbregas o Van Persie.

Un adiós al fútbol

“Hace 19 años me marché de casa en busca de mi sueño y, justo hoy, hace 17 años que lo conseguí, un 25 de septiembre del 2007 (día en el que debutó en partido oficial con el Arsenal). He sido un privilegiado de poder vivir tantas experiencias gracias al balón”, compartió en su Instagram.

“A todas las personas que me he cruzado por el camino durante estos años, en todos los clubes, !Muchas gracias! En especial, me quiero acordar de mis padres, gracias por dejarme ser yo mismo siempre y ser un apoyo incondicional, también a mi hermana Sara, por acompañarme a jugar los mejores partidos en las calles del barrio. A Antonio López (su agente), por cuidarme como a un hermano, ser siempre honesto conmigo y ayudarme a levantarme en mi peor momento. A mi mujer Vanesa, por ser el pilar de mi vida junto a nuestras hijas. ¡Y a ti Abuelo, lo conseguimos!! Gracias a todos de corazón. Empiezo nuevos retos...”, añadió.

Mérida ingresó en la cantera blaugrana siendo solo un niño, con 8 años, concretamente. No obstante, pese a destacar y convertirse en una de las joyas de La Masía, el barcelonés abandonó el club en 2005, con 15 años, para fichar por el Arsenal de Arsène Wenger.

Su primera experiencia profesional la vivió dos años más tarde contra el Newcastle. El partido se saldó con un 2-0 para los de rojo. Pese a su juventud, volvió a España esa misma temporada en calidad de cedido al conjunto txuriurdin. Tras el breve impasse, el Arsenal renovó al mediocentro hasta 2010.

Su siguiente destino estaría, de nuevo, en su país natal. El Atlético de Madrid apostó por él un año, hasta que se marchó cedido al Braga. En 2011 volvió a vestir de rojiblanco hasta que decidió irse al Hércules. También probó en Brasil, en el Club Athletico Paranaense, hasta 2015, cuando regresó a España.

Huesca (2015-16), Osasuna (2016-20), Espanyol (2020-22), Tianjin Jinmen Tiger (China, 2022-24) y Lugo (2024) fueron sus últimas casas antes de tomar la decisión de despedirse del fútbol. En total, estuvo en activo 20 años y logró la Supercopa de Europa con el Atleti en 2011 y el título de liga de Segunda División con el Osasuna en la temporada 2018/2019 y con el conjunto perico en 2020/2021.