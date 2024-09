Las hazañas de David Meca, prodigio de la natación española: de atravesar el estrecho de Gibraltar a ‘huir’ nadando de la prisión de Alcatraz

David Meca y la cárcel de Alcatraz. (Montaje Infobae)

David Meca fue uno de los grandes exponentes de la natación española. A sus 50 años continúa sumando retos a su vitrina, donde ya guarda trofeos como dos mundiales de natación o atravesar el estrecho de Gibraltar en múltiples ocasiones. El catalán nació el 1 de febrero de 1974, en Sabadell, Barcelona. Sus primeros contactos con la piscina no tuvieron nada que ver con la pasión o la vocación, sino con la recomendación médica. Tenía la columna desviada, llevaba hierros en las piernas, sufría asma y, además, tenía problemas en los oídos y anginas.

Sin embargo, el español se acabó convirtiendo en el nadador internacional más relevante en la categoría de aguas abiertas, como se indica en el Tomo X de la Federación Internacional de Natación. En total, fue 28 veces Campeón del Mundo FINA CUP. Con 19 años se marchó a Estados Unidos con una beca en la Universidad del Sur de California, allí se licenció y logró ser Campeón del Mundo de Larga Distancia en 1998, 2000 y 2005.

Meca ganó más de 100 títulos internacionales en pruebas de larga distancia en aguas abiertas, se colgó ocho títulos en Campeonatos del Mundo, seis en el Campeonato Europeo. A su vez, consiguió la mejor marca mundial en 2004 y 2005 en la Travesía del canal de la Mancha. Durante su época de competición, la natación en aguas abiertas no era disciplina olímpica.

Prisión de Alcatraz

Durante su carrera ha protagonizado grandes retos nacionales e internacionales. No obstante, el más destacado se llevó a cabo en las costas de San Francisco, California. En 1999, el catalán se convirtió en el primer hombre en la historia en huir, a nado, de la prisión de Alcatraz. En aquella ocasión recorrió seis kilómetros de aguas gélidas y con grilletes en las piernas, como si fuera un preso más.

Según el propio deportista, esta prueba tenía un carácter simbólico: “Protestar ante la Federación Internacional de Natación por los cuatro años de inhabilitación que me han impuesto por dar positivo de una sustancia que no tomé”. Se le acusó de doparse con nandrolona, un anabolizante que mejora el crecimiento muscular, el aumento de la producción de glóbulos rojos o la densidad ósea.

Tras 25 años, David Meca vuelve a completar el mismo recorrido. El nadador consiguió cruzar desde la Isla de Alcatraz hasta la bahía el martes 24 de septiembre. En total nadó 7,9 kilómetros en menos de dos horas. “Con este desafío deportivo he querido celebrar el 25 aniversario del que fuera mi primer reto realizado como nadador, el 21 septiembre de 1999″, indicó tras llegar a la orilla.

En esta ocasión, el atleta no estaba reivindicando nada, sino cumpliendo con una apuesta que había realizado con sus amigos: “Con 50 años, me he vuelto a lanzar a las frías aguas de San Francisco por una apuesta que tenía con mis amigos, que creían que con mi edad no estaba en forma y ‘no había huevos’ a conseguirlo”.

“Las principales adversidades han sido la terriblemente baja temperatura del agua (14 °C), las fuertes corrientes que se unen a la fuerza de la marea y el temor a los tiburones blancos, ya que de vez en cuando se avistan por la zona”, explicó Meca.

Estrecho de Gibraltar

También en 1999, en este caso en diciembre, consiguió batir el récord mundial y cruzar el estrecho en 2 horas y 29 minutos. Las olas llegaban hasta los tres metros de altura. Nueve años después, en enero de 2008, regresó al punto donde se une el Atlántico con el Mediterráneo.

En esa ocasión quiso convertirse en la primera persona en cruzar tres veces consecutivas, y sin descanso, el tramo que separa África de la península. Sin embargo, después de 12 horas de travesía, olas de más de dos metros y la meteorología en su contra, tuvo que ser remolcado durante el tercer tramo. Aun así, en julio de ese mismo año, retomó su objetivo de cruzarlo tres veces.

El tamaño de la zona de subducción bajo el Estrecho de Gibraltar se espera que crezca considerablemente. (NASA)

Durante el verano tuvo más suerte que en su anterior intento, el nadador completó el reto en 14 horas y 5 minutos. Además, la anterior vez le sirvió para establecer el récord de doble nada, es decir, ida y vuelta, que se le acreditó en 7 horas y 18 minutos.

En 2010, también durante el mes de julio, batió el récord de travesía a nado por relevos, junto a Liliana Liñero, tras tocar tierra 3 horas y 3 minutos después del comienzo. Por último, en enero de 2017, cruzó el estrecho en 3 horas y 39 minutos.

Otras hazañas

Entre sus muchas aventuras, el nadador trató de recorrer los 36 kilómetros del Lago Ness. No obstante, las bajas temperaturas le obligaron a abandonar la prueba tras 27,5 kilómetros ininterrumpidos, lo que se tradujo en 5 horas y 47 minutos.

Sí que logró cruzar, hasta en dos ocasiones, el canal de la Mancha. La primera vez fue en agosto de 2004, tras 7 horas y 46 minutos nadando. Al año siguiente, en 2005, lo volvió a completar, en esta ocasión en 7 horas y 22 minutos. El viento en contra le impidió batir el récord que había establecido Chad Hundeby en 7 horas y 17 minutos.