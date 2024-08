La UEFA hace oficial la sanción a Rodri y Morata por los cánticos contra Gibraltar

Álvaro Morata y Rodri durante el partido ante Francia de la Eurocopa 2024. (Anna Szilagyi/EFE)

Los futbolistas españoles Álvaro Morata y Rodri Hernández recibirán una sanción de un partido. Así lo ha comunicado la UEFA, tras la investigación por los cánticos contra Gibraltar que pronunciaron durante la celebración de la Eurocopa. “Es español, Gibraltar es español”, es la frase que llevará a ambos a perderse el próximo encuentro.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra ellos. El órgano de Control, Ética y Disciplina ha decidido que no disputarán “el próximo partido de competición por equipos de la UEFA por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol”, como se indica en el comunicado de la UEFA.

Tras conocerse que la final de la Eurocopa se jugaría entre España e Inglaterra, los seguidores de La Roja comenzaron a hacer referencias a Gibraltar. Este grito se trasladó desde Alemania hasta Madrid, donde los jugadores ofrecieron la copa a los españoles. En el calor de la celebración, ambos capitanes se sumaron al público para cantar “Gibraltar es español”.

Este comportamiento no gustó en el territorio británico. El Gobierno de Gibraltar mostró su decepción y presentó una queja oficial ante la UEFA, tal y como confirmó a través de un comunicado. La Asociación de Fútbol de Gibraltar ha señalado la naturaleza extremadamente provocativa e insultante de las celebraciones en torno a la victoria de la selección nacional masculina española en la Eurocopa 2024″, indicó.

La resolución de la UEFA

El 19 de julio comenzó el proceso de investigación a Morata y Rodri. Finalmente, el 7 de agosto por la mañana se ha decidido que “se suspende a los jugadores de la Real Federación Española de Fútbol, Rodrigo Hernández Cascate y Álvaro Morata para el siguiente (uno) partido de competición representativa de equipos de la UEFA para el que de otra forma sería elegible, por no cumplir con los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por usar un evento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportiva y por desprestigiar el deporte del fútbol y, en particular, a la UEFA”.

Decisión de la UEFA sobre Morata y Rodri (UEFA)

Después de la publicación de la decisión de la UEFA, la Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado al respecto. “Tras conocerse la sanción de un partido impuesta por la UEFA a Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, la Asociación de Futbolistas Españoles denuncia esta autoritaria e injusta decisión contra dos trabajadores”, apuntan.

“AFE entiende que UEFA ha atacado gravemente el derecho a la libertad de expresión de ambos futbolistas, quienes fuera de su ámbito laboral cantaron ‘Gibraltar español’ en el transcurso de la fiesta de celebración tras ganar España la Eurocopa 2024″, afirman.

En el documento, han informado que enviaran la documentación por escrito a la Unión Europea y a la oficina de España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que entienden que “se han vulnerado, claramente, los derechos de dos trabajadores como son Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, que simplemente expresaron libremente una opinión personal”.

“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deja claro en su artículo 11 que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras’”, recogen en el comunicado.

Por último, la AFE ha recogido que según el “Reglamento Disciplinario de UEFA atenta contra derechos fundamentales, como la libertad de expresión, en su condición no solo de trabajadores, sino de ciudadanos”.

La Selección ha celebrado la Eurocopa con la afición en Madrid. Más de medio millón de personas ha querido felicitar a los campeones.