Jesús Navas, jugador más laureado de la historia de la Selección, anuncia su retirada del equipo nacional: “Os di todo lo que tenía”

Jesús Navas con la Eurocopa 2024. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Jesús Navas ha anunciado su retirada de la Selección Española de Fútbol a sus casi 39 años de edad. El jugador de Los Palacios y Villafranca deja así su carrera en el combinado nacional tras más de medio centenar de partidos disputados con el escudo de la roja. El lateral derecho hispalense deja tras un largo camino de defensa del escudo nacional, lleno de éxitos como el jugador más laureado de la historia de la selección de España hasta el momento.

La decisión llega después de entrar en una temporada en la que su actual entrenador en el Sevilla CF, García Pimienta, cuenta con él como un recurso de banquillo para los últimos minutos de los partidos. A todo esto, se le suma su próxima retirada del fútbol del Sevilla CF en activo en el mes de diciembre. Sus problemas en los últimos años con su cadera le hacen dejar el deporte de élite a finales de este 2024.

Una emotiva carta de despedida

El jugador español ha querido comunicar su retirada de la selección unos meses antes de su completa retirada del fútbol de élite. El futbolista podría haber esperado a estar próximo a diciembre y seguir siendo parte del combinado español. Sin embargo, en el propio mensaje lanzado muestra que el seleccionador nacional, Luis De la fuente, “ya no le nombrará más” en las siguientes listas. Esto hace pensar que Navas y De la Fuente han mantenido una conversación en la que esa decisión se le ha sido comunicada al jugador. Un jugador especial y de tal magnitud merecería un trato especial.

El sevillano también ha querido dejar claro su amor y pasión hacia los colores de su país. “Para mí ha sido un orgullo defender los colores de mi país”, afirma en el primer párrafo de su mensaje. A pesar de explicar su retirada, también ha querido enseñar a la afición su nostalgia por no poder seguir en el equipo nacional. “Mañana sufriré un sobresalto cuando termine de anunciarse la convocatoria de la Selección y mi nombre no esté”, escribe Jesús Navas de forma emotiva ante su no presencia mañana.

En la carta no faltan los agradecimientos. El jugador más ganador de la historia de nuestra selección ha querido recordar a todos y cada uno de sus seleccionadores con lo que ha compartido vestuario. Desde Fernando Hierro y Vicente del Bosque, hasta Luis Enrique, Vicente Moreno y Luis De la Fuente. “A todos estos seleccionadores, gracias eternas”, agradece Navas a los técnicos. “Os di todo lo que tenía”, concluye para dejar claro que se dejó todo en el verde.

Una carrera llena de éxitos internacionales

El de Los Palacios y Villafranca se retira de la Selección con un palmarés que le deja en la cima como los jugadores más ganadores. Ganador del Mundial de Sudáfrica del 2010 y Eurocopa de 2012, ha sido uno de los futbolistas presentes en la época dorada del fútbol español. Además, UEFA Nations League 2023 y Eurocopa de 2024 se le suman en estos últimos años, en los que ha sido el único superviviente de esa etapa dorada entre 2008 y el 2012.

Jesus Navas, Gavi and Fabian Ruiz con la Nations League. (REUTERS/Yves Herman)

Con todos esos trofeos en su vitrina personal, el sevillano es una leyenda de nuestro combinado que deja sin representación a la generación dorada para dejar paso a la nueva guardia que ya ha empezado a generar ilusión desde este mismo verano en Inglaterra.