Alonso se pronuncia sobre Verstappen y el efecto dominó que puede afectar a su futuro: “No veo ninguna posibilidad”

Fernando Alonso en Japón (REUTERS/Issei Kato)

Fernando Alonso es uno de los nombres propios del mercado de fichajes de la Fórmula 1. En una parrilla en la que buena parte de los pilotos terminan contrato en 2024, el bicampeón del mundo español no es una excepción, sin que esté nada claro a día de hoy qué opción escogerá: seguir en Aston Martin, irse a otra escudería (Red Bull y Mercedes suenan con fuerza) o retirarse. Aunque el asturiano no va a tomar una decisión hasta el verano, o poco antes, su futuro interesa tanto en el mundillo que no paran de preguntarle sobre esta cuestión.

El Gran Premio de Japón no ha sido una excepción. Sobre todo, si tenemos en cuenta que su actual equipo busca dar un paso adelante en Suzuka que sirva para convencer a la estrella de que debe seguir vinculado a los de Silverstone, a pesar de que el arranque de curso dista mucho del que se vio en 2023. El subdirector técnico de Aston Martin, Eric Blandin, habló a las claras de las novedades previstas: “Estamos introduciendo una actualización en Suzuka como parte de nuestro desarrollo continuo, que incluye cambios en el suelo, parte de la carrocería y un nuevo alerón trasero. Sin embargo, todo es relativo, ya que otros equipos traerán mejoras. Estamos en una carrera de desarrollo competitiva, pero esperamos que nuestras actualizaciones sean un paso adelante y nos ayuden a cerrar la brecha con los primeros”.

“Suzuka es una combinación fantástica de curvas de baja y alta velocidad. Esta combinación lo hace realmente desafiante y brinda la oportunidad de comprender mejor las fortalezas y debilidades de tu automóvil. Si tu coche funciona bien aquí, debería funcionar bastante bien en la mayoría de los circuitos”, enfatizó el ingeniero francés. Si tiene razón, Aston Martin quizá consiga retener a su líder. Que, de momento, no se cierra ninguna puerta.

Alonso y Verstappen en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Alonso habla abiertamente sobre Red Bull en Japón

En la previa del GP de Japón, a Alonso se le ha preguntado directamente si le afectaría, de cara a lo que decida hacer en 2025, que Max Verstappen, a pesar de tener contrato hasta 2028, salga de Red Bull antes de lo previsto. Él, con su rotundidad habitual, no se ha ido por las ramas: “Por supuesto, si Max deja Red Bull, eso podría tener un impacto, pero no veo ninguna posibilidad de que cambie de equipo”.

El ovetense ahondaba en su respuesta, reconociendo que el runrún sobre qué le espera la próxima campaña no le quita el sueño: “Así que eso es algo en lo que no pienso demasiado. Lo que quiero es concentrarme en mi negocio. Estoy aquí para competir e intentar tomar una decisión antes del verano sobre si seguiré compitiendo o no. Y si sigo compitiendo, tengo que pensar en cuáles son las mejores posibilidades. Pero ya sabes, todo este estrés en este momento, todos estos rumores, realmente no me preocupan. No estoy en ello”.

Su “sensación” es que Verstappen continuará en Red Bull, aunque también se esté contemplando el escenario de que no sea así. “Básicamente, he tirado de intuición”, añadía Alonso. De hecho, ha aprovechado la rueda de prensa para echar flores al constructor que le ha devuelto a la élite del campeonato. Eso sí, sin evitar el tono exigente que le caracteriza y sin despejar la incógnita de si le convence plenamente la estrategia de Aston Martin: “No hay ningún otro equipo en el paddock con la ambición y los planes que Aston tiene para el futuro, pero también se necesita tiempo para alcanzar esos objetivos, y hay que conseguir esos resultados”.

Alonso en Australia (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

“Este equipo era bastante nuevo hace dos años. La plantilla se duplicó más o menos en la fábrica. Estaban en los viejos edificios de Jordan y ahora hay una fábrica supermoderna. El año pasado teníamos un coche muy rápido. Y tuvimos que aprender la lección de cómo desarrollar el coche para competir con los equipos punteros. Este año, estamos siguiendo ese desarrollo. Así que creo que hay algunas señales muy buenas. Pero al final del día, hay que ganar carreras y campeonatos, y ese es el paso más difícil de dar”, finalizaba Alonso. Está por ver qué decidirá: hay culebrón para rato.