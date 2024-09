La película de terror que juntará de nuevo a los dos grandes protagonistas de ‘Juego de tronos’

Sophie Turner, Isaac Hempstead-Wright, Kit Harington y Maisie Williams como los hermanos Stark en 'Juego de tronos'

Mientras los fans del universo de Canción de Hielo y Fuego se preguntan qué pasará con las próximas temporadas de La Casa del Dragón, especialmente tras los comentarios de George R.R. Martin, hay quien ya pasó página y dejó atrás la serie original. Juego de tronos se convirtió por derecho propio en una de las producciones más aclamadas de la televisión moderna, aunque su final dejó algo tocada su imagen para algunos fans. También a los propios actores, que no han terminado de acomodarse tras su salida y encontrar su hueco en la gran pantalla

Eso es algo que ahora puede cambiar para dos de sus grandes protagonistas, Sophie Turner y Kit Harington, encargados de dar vida a los hermanos Sansa Stark y Jon Nieve -solo por parte de padre-, quienes ahora se reunirán en la pantalla grande para un nuevo proyecto cinematográfico. Ambos actores participarán en una película de terror gótico titulada The Dreadful, en la que quizá puedan retomar la buena relación que siempre tuvieron tras las cámaras pero nunca con sus personajes dentro de la serie. Todo ello en una película que comenzará a rodarse dentro de poco con la directora y guionista Natasha Kermani (V/H/S 85′), tal y como confirmaba la propia Sophie Turner en una reciente entrevista

Turner, quien recientemente ha estado en el ojo público debido a su divorcio del cantante Joe Jonas, expresaba su entusiasmo por trabajar nuevamente con Harington, a quien se refirió humorísticamente como “el peludo y bajito de Juego de Tronos”. Por su parte, Kit Harington, quien interpretó a Jon Nieve en la serie, también se unirá al elenco de The Dreadful. Este proyecto marca un regreso significativo para Harington, quien ha intentado distanciarse de su icónico personaje de Juego de Tronos en los últimos años, y apenas ha aparecido en un par de películas y series desde entonces.

La noticia de esta colaboración ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes están ansiosos por ver a estos dos actores juntos nuevamente. Aunque los detalles sobre la trama de The Dreadful son escasos de momento, se sabe que la película se encuentra en las primeras etapas de producción y promete ofrecer una experiencia escalofriante en el género del terror gótico. Turner, quien también ha interpretado a Jean Grey en la franquicia de X-Men, ha estado promocionando recientemente una serie inspirada en la vida de Joan Hannington, una de las ladronas de diamantes más notorias de Gran Bretaña. Sin embargo, su participación en The Dreadful parece ser el proyecto que más atención ha captado, especialmente por la reunión con Harington.

La relación profesional entre Turner y Harington ha sido una de las más destacadas de Juego de Tronos, y su química en pantalla ha sido ampliamente elogiada, especialmente en las últimas temporadas con la reconciliación de ambos personajes. Esta nueva película ofrece una oportunidad para que ambos actores exploren nuevos territorios en sus carreras mientras mantienen la conexión que los hizo famosos. En sus respectivas entrevistas, tanto Turner como Harington han compartido su entusiasmo por este nuevo proyecto. Turner mencionó que trabajar con Harington siempre ha sido un placer y que están ansiosos por experimentar esta nueva dinámica en el set de The Dreadful. Harington, por su parte, comentó que está emocionado por regresar al género del terror y que confía en que la química que compartieron en Juego de Tronos atraerá a los espectadores a esta nueva aventura cinematográfica.

Shutterstock

Reencuentros más allá de Poniente

La expectación no solo se limita a los fans de Juego de Tronos; la industria cinematográfica también está observando con atención este proyecto. La combinación de dos actores con una base de seguidores tan apasionada y su incursión en el género del terror gótico promete ser una de las películas más comentadas de los próximos meses. A pesar de que aún no se ha revelado la fecha de estreno de The Dreadful, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado su entusiasmo y anticipación por ver a Turner y Harington juntos nuevamente. Los primeros detalles sugieren que la película explorará elementos clásicos del terror gótico, incluidos castillos antiguos, secretos oscuros y atmósferas inquietantes, elementos que seguramente resonarán entre los seguidores del género.

En paralelo a la producción de “The Dreadful”, Sophie Turner continúa enfocada en otros proyectos, incluyendo la promoción de la serie sobre Joan Hannington. Kit Harington, por su parte, sigue explorando roles diversos en su carrera post-Juego de Tronos, tratando de ampliar su impacto en diferentes géneros cinematográficos. En resumen, la reunión de Sophie Turner y Kit Harington en The Dreadful ha encendido la imaginación y la emoción tanto de los fans de “Juego de Tronos” como de los amantes del cine de terror. Esta colaboración promete ser un punto destacado en las carreras de ambos actores y una adición intrigante al mundo del cine gótico, que este mismo año va a dar películas como Nosferatu. La espera para ver a Turner y Harington juntos de nuevo en la pantalla grande ya ha comenzado, y la expectativa solo crece día a día para todos los fans de Juego de tronos.