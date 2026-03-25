Muere Dania Dévora Barrera, directora del festival Womad de Cáceres durante 30 años y ganadora de un Grammy Latino

Imagen de Dania Dévora Barrera. (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria)

La gestora y promotora cultural Dania Dévora Barrera, conocida por dirigir el festival Womad de Cáceres durante 30 años y ser responsable de otros muchos proyectos culturales, ha fallecido a los 73 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado este mismo martes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quien, a través de un mensaje publicado en X, ha querido despedirse de una mujer nombrada Hija Predilecta de la ciudad “y referente esencial del tejido musical de nuestras islas desde los años 70″. “Su legado formará siempre parte de lo que somos como ciudad”, ha continuado la edil. “Todo nuestro cariño a su familia, seres queridos y sector cultural”.

Un referente internacional del mundo cultural

Tras varios años dedicándose a la distribución en la industria musical y a la producción cultural, Barrera se convirtió en una figura clave en el sector tras la fundación de DD&Company Producciones, una empresa con la que llevó adelante varios proyectos culturales de gran relevancia nacional e internacional, entre ellos el Festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria y en Cáceres.

Con esta entidad, la empresaria también impulsó varios proyectos en el ámbito de las artes escénicas, incluyendo espectáculos teatrales musicales y varios eventos internacionales que aumentaron el prestigio cultural de las islas y de la ciudad. Esto la llevaría, también, a desarrollar nuevas iniciativas más allá de España, con trabajos tanto en otros países de Europa como de América.

Entre sus múltiples méritos, destaca su participación en la producción del álbum musical Historia del Soldado, junto a Paquito D’Rivera, lo que le valdría un Premio Grammy de la Música a la Mejor Producción de Álbum Clásico. En 2022, también obtendría el Can de Gran Canaria de las Artes, poniendo un broche a “una trayectoria marcada por la pasión por la cultura, el compromiso con la ciudad y la capacidad de situar a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa internacional de las artes”, tal y como han recordado desde el Ayuntamiento.

El origen del festival Womad en España

Además de a la capital insular, su figura también se vincularía estrechamente con Cáceres, ciudad que visitaría anualmente desde 1992 para sacar adelante el festival Womad, organizado por el Consorcio Gran Teatro. La directora de esta institución, Marisa Caldera, ha mostrado su “enorme tristeza” por su fallecimiento. “Su dedicación, su mirada abierta al mundo y su amor por la cultura marcaron profundamente este festival y la vida cultural de Cáceres”, ha afirmado en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.

El festival Womad (World of Music, Arts & Dance) es un prestigioso evento internacional que busca celebrar la diversidad cultural a través de la música, las artes y la danza de todo el mundo. Ideado en un principio por Peter Gabriel, el festival se celebró en diferentes países del mundo. Fue él quien le encargó a Dania Dévora, en los años 90, implantar la iniciativa en España, lo que dio lugar a la instauración del festival.

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