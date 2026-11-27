Guardar

Ankara, 27 nov (EFE).- Turquía cerró filas este viernes en apoyo al Besiktas Estambul tras el partido de la Liga Europa contra el Hapoel Beer-Sheva, disputado en Batumi (Georgia), que fue interrumpido durante 40 minutos por enfrentamientos entre seguidores turcos y la policía georgiana.

Los hinchas turcos habían desplegado en su grada pancartas y banderas en apoyo a Palestina.

PUBLICIDAD

Varios seguidores turcos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital, mientras que el Ministerio del Interior de Georgia informó de que tres agentes resultaron heridos y 16 hinchas del Besiktas detenidos.

Las autoridades georgianas atribuyeron lo sucedido a altercados protagonizados por aficionados del Besiktas ya antes de que comenzara el partido y negaron que la intervención policial estuviera motivada por la exhibición de banderas palestinas en las gradas.

PUBLICIDAD

El partido entre el Besiktas y el Hapoel Beer-Sheva se disputó anoche en Georgia porque las autoridades turcas consideraron que no era seguro jugarlo en Estambul.

Medios de comunicación turcos de todo el espectro político condenaron lo que calificaron de "violencia policial desproporcionada", que incluyó el uso de gases lacrimógenos y porras contra los hinchas turcos.

PUBLICIDAD

El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, habló anoche por teléfono con su homólogo georgiano, mientras que partidos del Gobierno y de la oposición se sumaron a las muestras de apoyo al Besiktas.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamó al presidente del Besiktas, Serdal Adali, para expresarle su solidaridad y asegurarle que seguía de cerca la evolución de los acontecimientos.

PUBLICIDAD

Todos los clubes de la Superliga turca también expresaron su solidaridad con el Besiktas e insistieron en que los equipos turcos no deben verse privados del derecho a disputar partidos internacionales como locales ante sus propios aficionados.

Según la prensa turca, unos 20.000 hinchas turcos viajaron a Georgia para presenciar el partido, disputado en la ciudad costera de Batumi.

Por su parte, unos 400 seguidores del Hapoel, que no estuvieron involucrados en los altercados, viajaron al encuentro.

En el momento que se produjeron los enfrentamientos, el encuentro fue interrumpido en la primera partido durante unos 40 minutos por el árbitro, que mandó a los equipos al vestuario.

PUBLICIDAD

El encuentro pudo ser finalmente reiniciado y al final terminó con una victoria de 2-1 para el Besiktas.

Las relaciones entre Turquía e Israel están profundamente deterioradas por la situación en Gaza, que Erdogan califica de "genocidio". EFE