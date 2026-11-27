26/11/2026 El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se miden este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha señalado el "machismo" y "paternalismo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su intervención en el debate a cuatro, en la que espetó a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, que estuvo "calladita" por la gestión del Ejecutivo en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos.

Sánchez también ha denunciado que el candidato del PP "no fue capaz de exigir" al presidente de Vox, Santiago Abascal, que condenara la violencia de género y los retrocesos en las políticas de igualdad que, según ha dicho, se están dando en las comunidades en las que gobiernan en coalición.

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Según el candidato del PSOE, "hay dos modelos" que Vox y PP "explicitaron" en el debate a cuatro: la de una España "que quiere progresar y avanzar", que representaría él junto a Frente Amplio, o la que "mira hacia atrás", como la de Feijóo y Abascal. "Es el bloque de la involución", ha resumido en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Sánchez también ha reprochado la reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado "ofendidita" a Colau. "Está demostrando estar muy desatinada en sus declaraciones", ha afeado el candidato del PSOE.

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