Guardar

Javier Herrero.

Madrid, 27 nov (EFE).- Pecos, que no Los Pecos ("Es una batalla perdida, ya ni nos enfadamos", comentan entre risas tras casi 50 años de equívoco con su nombre), dicen adiós a los escenarios con una última gira que sirve para hacer balance de quienes fueron un gran fenómeno comercial y luego, sencillamente, parecieron desaparecer.

PUBLICIDAD

"Hemos pasado por todas las etapas, por la gloria y por el olvido", confirman ellos en una entrevista con EFE. "Y hemos sido pobres y ricos muchas veces, con lo cual no nos afecta ya ni ser una cosa ni la otra. Lo bueno de esto es terminar como lo vamos a hacer", celebran con modesto orgullo los dos hermanos Herrero, Javier y Pedro.

El 5 de junio de 2027 arrancarán en Salamanca este 'tour' con una veintena de citas y el 26 de diciembre de ese año en el Movistar Arena de Madrid dirán adiós de manera definitiva a los escenarios. "La música forma parte de nuestra vida y no creemos que nunca la dejemos por completo", puntualizan.

PUBLICIDAD

Tras uno de esos largos paréntesis que ha tenido su carrera, en 2025 celebraron una gira de reencuentro que fue mejor de lo esperado. "Nos hizo mucha ilusión por los medios que tuvimos y los sitios. Fue un sorpresón vender tantísimas entradas", reconocen tras ser escuchados por más de 200.000 personas, según cifras de su oficina.

Aún así, decidieron cortar el grifo. "Hay que estar al 100 %. Respetamos a toda la gente que se mantiene durante la edad que quiera, pero nosotros pensamos que ya era el momento e irnos 5 minutos antes de que nos echen", señalan tras alcanzar la edad óptima de jubilación.

PUBLICIDAD

Tenían solo 15 y 16 años cuando su fenómeno estalló: "Es la historia de estar en el sitio oportuno. Una vecina oyó un anuncio de un concurso por la radio para gente novel. Cantamos dos canciones, una de ellas 'Esperanzas', que Pedro había escrito con 12 años y que luego fue nuestro primer sencillo", rememora el mayor de los hermanos.

"Era una buena época para todo. Como solo había un canal y medio, si salías en televisión te veían 25 millones de personas y te hacías superfamoso. Si gustabas, te daban la oportunidad de poder continuar", añade a continuación.

PUBLICIDAD

En solo tres años, entre 1978 y 1980, publicaron cuatro discos y obtuvieron 13 números uno, convirtiéndose en una máquina de hacer dinero bordeando aún la mayoría de edad. "Aprendimos como todos, equivocándonos. ¿Que nos han robado? Seguramente. ¿Que nosotros nos hemos aprovechado? También. Hemos sido unos privilegiados", afirman.

El éxito no estuvo exento de críticas por ser un fenómeno adolescente. "En cada casa en aquel entonces había un disco de Pecos, aunque no lo quisieran reconocer", dicen tras destacar que llegaron a despachar "10 millones de copias" (en 2006 recibieron un homenaje en la SGAE por vender más de 4 millones desde sus inicios).

PUBLICIDAD

"Hemos pasado por todos los altibajos del mundo del espectáculo: nos han llamado de todo, hemos tenido mucha gente que nos quiere y hemos tenido mucha gente que nos ha olvidado o nos ha criticado. Y aquí estamos después de 50 años", reafirman.

Basta escuchar el citado 'Esperanzas' y las armonías que construían con la personal tesitura aguda de Javier Herrero para no reconocer su influencia en formaciones posteriores como Camela. "Es que Camela vivía en nuestro barrio. Vivían enfrente", comentan con orgullo de su humilde pero talentoso San Cristóbal de los Ángeles.

PUBLICIDAD

Los tres años de parón que les supuso el cumplimiento del servicio militar rompió la racha. La Movida se impuso en ese tiempo. Llegarían después más discos, "un quinto y un sexto regulares", reconocen, y un octavo, 'Un manantial de ternura' (2005), que consideran "el mejor" de cuanto han hecho.

"Ese disco fue injustamente tratado. La compañía de discos lo sacó de cualquier manera pero, pasados los años, se descubrirá que es un disco muy maduro, con músicos increíbles", defiende el dúo.

PUBLICIDAD

Quien se acerque a 'Dos voces y una historia en directo' (Concert Music/Universal), el disco en vivo que publican esta semana y que fue grabado durante su gira de reencuentro, se darán cuenta de que, entre los éxitos imprescindibles como 'Háblame de ti' o 'Y decir que te quiero', también se han colado algunas de esas canciones más recientes, como 'Olvidarte' o 'Un manantial de ternura'.

En la gira de despedida, anticipan, cantarán "el repertorio que la gente quiere oír". Luego llegará un documental, anuncian, y sobre todo tiempo para descansar. Javier ya piensa en viajar, pero viajar como turista, mientras que su hermano aspira a todo lo contrario. "Han sido muchos años para construirme mi zona de confort para ahora salir de ella", comenta con una sonrisa en los labios. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)