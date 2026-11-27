Vitoria, 27 nov (EFE).- La mujer de 34 años acuchillada en la tarde de este jueves por su expareja en una vivienda de Bilbao ha muerto en el hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. EFE

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