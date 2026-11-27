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Las Rozas (Madrid), 27 nov (EFE).- Misa Rodríguez, guardameta de la selección española femenina de fútbol y del Arsenal, opinó en una entrevista con la agencia EFE durante la concentración del combinado nacional para los encuentros amistosos contra Chile, en León, y contra Venezuela, en A Coruña, que tanto ella como otras compañeras merecieron una despedida "mejor" del Real Madrid, su anterior club.

"Una cosa no que me dolió pero que me esperaba mejor fue la despedida. Pero no solo la mía sino la de Tere Abelleira o la de jugadoras que han estado ahí desde el principio como Rocío o Weir. Pienso que merecimos una despedida mejor, pero fue bonita; todas las jugadoras lo hicieron bonito, la gente también lo hizo especial, vino a despedirse de nosotras. Me quedo con eso, que al final es lo importante", indicó la guardameta, que estuvo seis temporadas en el conjunto blanco y jugó allí 215 partidos.

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"Fueron días tristes porque llegaba ya al último partido de liga sabiendo que ya te vas a ir. Pero las jugadoras en ese momento nos reunimos todas, compramos flores, hicimos que ese momento fuese especial. Yo me quedo con eso, al final es lo bonito del fútbol, que las compañeras te despidan con tanto cariño y que el público también", indicó.

De su paso por la entidad lo mejor que se lleva son las personas: "Siempre digo que lo mejor que te da el fútbol son las personas. En ese vestuario, Eva, Linda, Weir... conocer jugadoras que si no te las encuentras en el Real Madrid, a lo mejor no te las encuentras en otros clubes. Diría que las jugadoras, la amistad que he hecho con ellas".

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Preguntada acerca de si el Real Madrid dará algún día alcance al Barcelona, apuntó: "No sé, yo ya no estoy ahí. No sé qué tipo de proyecto hay, no sé nada ya. Les deseo todo lo mejor y que ojalá algún día lo consiga".

En lo que respecta a la nueva etapa que ha iniciado en el Arsenal inglés, señaló: "La aclimatación está siendo muy buena, la verdad es que me gusta mucho la liga inglesa, es súper competitiva. Cada fin de semana los equipos te lo ponen muy difícil para conseguir los tres puntos, y lo estoy disfrutando".

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Misa no entra a analizar si otras compatriotas deberían orientar sus pasos hacia el fútbol inglés: "Lo único que les recomendaría es que estén donde quieran estar, donde se sientan bien, felices con su estilo de juego, ya sea en la liga española, en la alemana, en la brasileña en la inglesa... donde se sientan bien consigo mismas".

Además habló sobre la opción de que un día reciba el Balón de Oro la también internacional Mariona Caldentey, con quien coincide ahora todos los días al compartir vestuario en el club londinense: "Mariona, Patri Guijarro... tenemos jugadoras que seguramente puedan estar en esa lista de ganadoras de Balón de Oro. Ojalá que en un futuro puedan conseguirlo, porque se lo merecen". EFE

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(foto) (vídeo)