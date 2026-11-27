Madrid, 27 nov (EFE).- Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5 % en 2027, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (4,1 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.
El 3,5 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se revalorizarán entre el 8,8 % y el 14,2 %, en función de su modalidad, según ha comunicado este viernes el Ministerio de Inclusión. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La resaca del debate a cuatro y el final de la campaña, en directo: última hora de las elecciones generales en España 29-N
La campaña electoral llega hoy a su fin, con actos de Sánchez en Plasencia y Madrid, Feijóo en Barcelona y Sevilla, Abascal en Valencia, y Colau y Montero en Madrid. La mayoría de los sondeos auguran la victoria del PP, que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar
Cayucos, Ceuta y discursos de odio: así se ha convertido la migración en el segundo problema más importante para los españoles
El CIS sitúa la inmigración entre los principales problemas de España
Asesinada una mujer de 34 años en Bilbao presuntamente por su expareja: la víctima fue evacuada al hospital con heridas de arma blanca
El supuesto agresor fue detenido en la vivienda en la que ocurrieron los hechos
El PSOE cierra en la Caja Mágica con cartel sorpresa y Feijóo se rodea de Juanma Moreno y García Albiol antes del 29-N: así es el final de campaña de cada partido
El Frente Amplio, con Ada Colau, también concluye en la capital, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha convocado a sus simpatizantes en Valencia
Ni pistachos ni nueces: cuál es el fruto seco que controla el colesterol y es fuente de proteínas para reparar los músculos
Este alimento destaca por un rico perfil nutricional que protege la salud
MÁS NOTICIAS