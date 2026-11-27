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Madrid, 27 nov (EFE).- Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5 % en 2027, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (4,1 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 3,5 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se revalorizarán entre el 8,8 % y el 14,2 %, en función de su modalidad, según ha comunicado este viernes el Ministerio de Inclusión. EFE

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