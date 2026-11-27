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Fernando Labrador

Madrid, 27 nov (EFE).- La crisis de la vivienda ha sido el tema estrella en esta campaña electoral, pero otros asuntos han tenido también bastante relieve, como la corrupción, que ya marcó la legislatura; la inmigración, cuatro meses después de la entrada masiva en Ceuta, y la seguridad ferroviaria, con la tragedia de Urda reciente.

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El problema de la vivienda venía en aumento en los últimos años, tan al alza como el progresivo auge de los precios de los pisos, hasta que un suceso hizo que estallase la burbuja de la preocupación social: el mediático desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su casa de toda la vida en Madrid.

Al desahucio, a finales de septiembre, le siguieron manifestaciones multitudinarias, que tuvieron continuidad en Madrid con una acampada indefinida en la Puerta del Sol, un eco del estallido social del 15M de quince años antes.

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El 2 de octubre, Junts se unió a PP y Vox para tumbar dos decretos-ley con medidas sobre vivienda, y tres días después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones, rompiendo su compromiso de que serían en 2027 y fijando la vivienda como tema básico para el 29N.

Además, a los dos días, falleció Maricarmen, por lo que de vivienda y casi solo de vivienda eran las declaraciones políticas aquellos días, aunque también de la confluencia de partidos para las candidaturas, otro tema que se llevó muchos titulares.

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La listas de la izquierda, con Frente Amplio y Podemos en primer plano y las miradas puestas en Gabriel Rufián, candidato de ERC, fueron el tema que se solapaba con la vivienda.

También, más que en otras elecciones, se puso el foco en el Senado, por el pacto del PSOE con los partidos a su izquierda y el posterior acuerdo de PP y Vox como contraataque.

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Otro asunto inicial de precampaña, y que colea, fue la decisión del Tribunal Supremo de suspender la mayoría de inscripciones en el censo por la ley de nietos, la que en 2022 dio nacionalidad a descendientes del exilio franquista.

A mediados de octubre, la histórica visita de los reyes a Ceuta y Melilla retomó a las portadas el mayor tema del verano desde que decenas de miles de inmigrantes se adentraron en Ceuta a nado el 30 de julio.

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No solo la gestión del Gobierno en Ceuta, sino también la inmigración en general, ha sido otro asunto destacado, mentado especialmente desde PP y Vox.

Y la inmigración ha recobrado relieve por el incremento de la llegada de cayucos a Canarias, sobre todo a El Hierro.

Nueve meses después del accidente en Adamuz (Córdoba) entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla, con 46 víctimas mortales, se volvieron a siniestrar otros dos en la misma línea, esta vez en Urda (Toledo), con 69 fallecidos, entre ellos la exministra del PP Fátima Báñez.

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Ocurrió el 28 de octubre, a un mes de las urnas, y llevó a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sin que diera tiempo a retirar su nombre de las papeletas del PSOE por Valladolid.

Por supuesto, colocó la seguridad ferroviaria como otro tema central de la campaña.

Una frase en un pódcast de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acerca de que el sistema de pensiones actual "no funciona y va a petar", abrió otro gran tema.

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PSOE y Frente Amplio salieron en tromba a defender la sostenibilidad del sistema y presumir de que habían revalorizado las pensiones al mismo tiempo que hacían crecer el fondo previsto para su futuro, la conocida como hucha.

Dos visitas a España del presidente argentino, Javier Milei, les sirvieron además para advertir de la "motosierra" de recortes que llegará si gana la derecha.

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El tema no decayó gracias a otra viralizada conversación, en la que los periodistas Eduardo Inda e Iker Jiménez sugerían al PP callar sobre pensiones hasta después de votar.

Cuándo regresaría Carles Puigdemont a Cataluña, tras aplicársele definitivamente la amnistía, ha sido asunto recurrente también, y finalmente será en fecha poselectoral: el 12 de diciembre.

Mucho que hablar dejó asimismo su entrevista en El Mundo en la que se jactaba de haberse aprovechado de la ambición desmedida de Sánchez para "derrotar a España" con la amnistía.

La huelga general del 11N llevó al centro de la campaña las reivindicaciones salariales de los trabajadores, con su réplica aparejada: las críticas a los sindicatos desde PP y Vox por una movilización con tintes políticos.

La imagen generada con inteligencia artificial (IA) de sindicalistas comiendo marisco, colgada en internet por el PP, fue tan icónica de esa huelga como las fotos de calles repletas en manifestaciones masivas pese a la lluvia.

De hecho, las fotos y vídeos generados por IA han sido otro tema subyacente, al irrumpir como estrategia de los partidos, al igual que las entrevistas con 'youtubers' de los candidatos; dos novedades de estas elecciones.

El triunfo de Lula en las presidenciales brasileñas y el batacazo de Trump en las legislativas estadounidenses han sido otros temas con gran hueco en la campaña española.

También la violencia callejera; primero, por las revueltas de Blocus, con jóvenes detenidos por saqueos en Barcelona, Málaga, Valencia, Palma y Bilbao, y después por el acoso a candidatos del PP en pueblos vascos, en especial al guipuzcoano Jon Echeverría.

La violencia machista, por varios crímenes recientes, ha puesto un foco más en la última semana de una campaña en la que se ha hablado más que nunca de vivienda, pero también de otros cuantos temas. EFE