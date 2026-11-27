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Madrid, 27 nov (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) se ha moderado ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1 %, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de noviembre de 2025, y a la menor subida de los precios del vestido y calzado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de noviembre, un mes en el que se ha aplicado el descuento de 20 céntimos al litro de diésel y de gasolina, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado por el Gobierno.

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En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada se situó en el 2,6 %, cinco décimas menos que en octubre. EFE