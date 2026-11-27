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Tiflis, 27 nov (EFE).- Las autoridades georgianas detuvieron a 16 hinchas del club turco Besiktas por disturbios durante el partido entre ese equipo y el Hapoel Beer-Sheva de Israel disputado en la ciudad de Batumi, en Georgia, que se saldaron con tres policías heridos, según informó este viernes el Ministerio de Interior de Georgia.

Este encuentro de la Liga Europa se disputó el jueves en Georgia porque las autoridades turcas consideraron que no era seguro jugarlo en Estambul.

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El partido entre el turco Besiktas y el israelí Hapoel Beer-Sheva tuvo que ser interrumpido en el minuto 26 por enfrentamientos entre los hinchas del Besiktas y la policía.

Tras una pausa breve, el partido se reanudó y concluyó con una victoria del club de Estambul por 2-1.

"Debido a las acciones violentas de los hinchas de Besiktas tres policías recibieron lesiones de diversos grados de gravedad (...) Durante la marcha desde la plaza Europa en el centro de Batumi hasta el estadio Batumi Arena, parte de los hinchas destacó por sus acciones agresivas", señaló el Ministerio de Interior.

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Según las autoridades georgianas, los hinchas turcos "violaron el orden público con gritos obscenos, lanzando diversos objetos, desobedeciendo las exigencias de la policía y se enfrentaron físicamente a las fuerzas del orden".

"Las acciones violentas y provocadoras de parte de los hinchas continuaron en el estadio, donde dañaron la infraestructura, incluyendo los asientos, que fueron lanzados contra la policía creando amenazas para su salud y sus vidas", indicó Interior.

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Con el fin de que se tranquilizara la situación y "garantizar el orden público", la policía tomó las medidas correspondientes y detuvo a 16 personas.

Según la prensa georgiana, esta situación fue debatida en una conversación telefónica entre los ministros de Exteriores e Interior de ambos países, durante la cual Ankara denunció en "uso desproporcionado" de la fuerza contra los hinchas turcos.

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Además, la parte turca justificó la conducta de sus hinchas con la prohibición georgiana de desplegar banderas de Palestina durante el partido, que fue rechazada por los aficionados turcos.

En las redes sociales georgianas se publicaron muchas imágenes y vídeos de la conducta agresiva de los hinchas turcos, que destrozan la infraestructura de la capital de la autonomía georgiana de Ayaria y portan pancartas con reclamos territoriales respecto a Batumi.EFE

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