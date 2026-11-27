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Enrique Rodríguez de la Rubia

Madrid, 27 nov (EFE).- Casi todas las encuestas publicadas hasta el pasado lunes -el último día legal para hacerlo- coincidían en que la suma del PP y Vox puede alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Sin embargo, a dos días para la cita con las urnas, unos 50 escaños siguen en el aire. ¿Podrán cambiar esas mayorías? Esta es la verdadera batalla de este 29N.

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No hay más que ver la amplitud de las horquillas de escaños que ofrecen los diferentes sondeos para atisbar que hay diputados que no están ni mucho menos decididos en muchas circunscripciones.

La última encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba una horquilla de diez escaños al PSOE y de ocho a PP y a Vox. En total, sumando las horquillas de todos los partidos, 39 escaños sin dueño. La misma horquilla total que ofrecía 40dB.

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Según la mayoría de proyecciones, hay entre 40 y 60 escaños o incluso más sin decidir con distinto grado de incertidumbre. Diputados que pueden cambiar de manos por unos pocos miles de votos y, en algún caso, por apenas unos cientos.

Sigma Dos para El Mundo sitúa la pelea en 23 provincias. Calcula que menos de 10.000 votos decidirán de qué color se tiñe el último escaño.

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La batalla más reñida se combate en la grandes circunscripciones aunque también en las pequeñas. Según estudios de 'El Confidencial', Barcelona encabeza el mapa con nueve diputados en juego, seguida de Madrid, donde se pelean seis escaños.

Proyecciones electorales de la Cadena SER aseguran que Madrid tiene siete diputados sin dueño y Barcelona, seis. RTVEDatos eleva a diez esos escaños en juego en cada una de esas dos provincias.

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Uno de los motivos de esta falta de previsibilidad está en la fragmentación del espacio político entre múltiples candidaturas y en el desigual reparto provincial de los 350 escaños del Congreso. Cuanto más escaños se eligen, más posibilidad en teoría de que haya baile. Sin embargo, esto no siempre es así.

En circunscripciones en los que se eligen solo tres o cuatro diputados, un puñado de papeletas puede decantar la balanza y hacer que el reparto de diputados sea cualquier cosa menos proporcional y la demoscopia un acto de fe.

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Vayamos a un ejemplo para entenderlo. En las elecciones de 2023, el PP consiguió en Cuenca dos de los tres escaños en juego con el 39,7 % de los votos. El PSOE con un porcentaje prácticamente idéntico del 37,3%, solo uno. Un pequeño movimiento en votos, o la entrada de un tercer partido en el reparto, puede cambiar radicalmente el panorama.

Esa relativa igualdad entre candidaturas genera un elevado nivel de incertidumbre también en Cataluña y el País Vasco.

'El Confidencial' estima que en Lleida están en el aire tres de sus cuatro diputados, mientras que en Girona son tres de sus seis escaños. Una situación similar se registra en el País Vasco, donde cuatro de los ocho escaños por Vizcaya siguen abiertos, al igual que en Álava. El PNV se juega aquí mantener su grupo parlamentario.

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En Frente Amplio lo saben. Todo lo que sea bajar del 10 por ciento de los votos es quedarse fuera en la inmensa mayoría de las circunscripciones. Decenas de miles de votos sin representación en el Congreso.

La media de las encuestas publicadas concede a Frente Amplio entre el 7 y el 8 por ciento de las papeletas, el CIS rebaja incluso ese porcentaje, y le concede un máximo de once escaños en el mejor de los casos.

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La división en el espacio de Sumar y Podemos, que en 2023 concurrieron juntos a las elecciones y consiguieron 31 diputados, les puede pasar una dura factura. De obtener escaño en 19 circunscripciones, a tener representación en solo seis o siete.

La gran batalla está en las provincias medianas y en aquellas en las que el reparto del último escaño está en juego entre Frente Amplio y el PP o Vox, como ocurre en Asturias, Sevilla, Madrid, Castellón, Alicante o Córdoba.

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Bastante peor le puede ir a Podemos, al que el CIS concede un 1,1 por ciento de los votos en el global nacional mientras otras encuestas sitúan a la formación apenas por encima del 2 por ciento.

Salvo sorpresas, los de Irene Montero se juegan su supervivencia parlamentaria en Madrid. Podría darse el caso de que no llegara al mínimo del 3 por ciento en esta circunscripción quedando automáticamente fuera.

En el otro extremo está Vox, que ya se acerca al 20 por ciento lo que supone un salto cualitativo en representación parlamentaria, al tener la opción de sacar diputados en provincias de cuatro o cinco escaños en adelante.

La clave de esta batalla por los últimos escaños es si esa pelea se quedará dentro de cada uno de los bloques, lo que no modificaría la aritmética para formar mayorías, o habrá trasvases de escaños de derecha a izquierda o viceversa.

En casi todas las proyecciones el bloque de PP y Vox parte con clara ventaja. Según la SER tienen prácticamente ganados 169 escaños, así que le bastan 7 de los 47 en el aire para llegar a la mayoría absoluta. La izquierda y los nacionalistas tienen asegurados solo 134, así que necesitarían 42 de esos 47. Una remontada a priori, mucho más complicada. EFE