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Sevilla, 27 nov (EFE).- El Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR) ha denunciado este viernes que las aerolíneas Iberia y Vueling han vuelto a ofrecer tarifas "desorbitadas", por encima de los 300 euros, en las conexiones aéreas entre Andalucía (Sevilla y Málaga) y Madrid en contraste con otras compañías que ofrecen vuelos para el mismo día y trayecto por 64 euros.

En un comunicado, la organización empresarial ha calificado la situación de "indignante", de la que ya advirtió semanas atrás, y lo ha achacado a que "ha disminuido la atención mediática" por la suspensión de las conexiones ferroviarias de alta velocidad de Madrid con Andalucía tras el accidente en Urda (Toledo).

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Según una comparativa elaborada por CESUR con tarifas consultadas este jueves para viajar el próximo martes 1 de diciembre, los billetes en clase turista de Iberia alcanzan los 348 euros en el trayecto entre Madrid y Málaga y los 337 euros en la ruta con Sevilla.

Estos importes contrastan con los 260 euros registrados para el mismo día en la conexión entre Madrid y Valencia, lo que, según los cálculos de la entidad, supone diferencias de precio de hasta un 34 % respecto a otras rutas nacionales.

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Para la asociación empresarial, "no es admisible que las dificultades de conexión ferroviaria de Andalucía se conviertan en una oportunidad comercial a costa de los ciudadanos y empresarios del sur de España".

Por ello, CESUR ha reclamado que, mientras la infraestructura ferroviaria permanezca en revisión tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), se incremente el número de frecuencias diarias entre Madrid y las capitales sevillana y malagueña para garantizar alternativas suficientes de movilidad.

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Ha exigido "responsabilidad" a las compañías aéreas y ha instado a las administraciones competentes a vigilar estas tarifas, al advertir de que la falta de transporte a precios razonables supone "un grave perjuicio para la movilidad, la actividad económica y la competitividad empresarial de Andalucía". EFE