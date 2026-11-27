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Palma, 27 nov (EFE).- El tripulante que murió a consecuencia del naufragio al noroeste de Ibiza del carguero Med Emre era el jefe de máquinas del buque, un marinero de nacionalidad turca que tenía 46 años.

Así lo ha confirmado este viernes la empresa Kreab, representante en España de YMN Tankers, la compañía turca propietaria del Med Emre, un barco gasista con bandera de Malta construido en 2019.

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El buque, de 120 metros de eslora y 17 de manga, permanece semihundido, completamente volcado, a unas 19 millas náuticas de Ibiza y a 57 de Valencia, con una carga de 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino, ha confirmado la naviera.

"Lamentamos profundamente el suceso que se produjo durante la noche del miércoles 25 de noviembre, que le ha costado la vida al jefe de máquinas ('chief engineer') del Med Emre. Estamos profundamente tristes y nuestros pensamientos están con su familia, a la que le daremos todo el apoyo posible", señala YMN en un comunicado. EFE

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